Rubrik nomme Rodolphe Barnault au poste de Vice-Président pour la région Europe du Sud

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Rubrik, une société de cybersécurité, annonce la nomination de Rodolphe Barnault au poste de Vice-President Southern Europe. À ce poste, il est en charge du pilotage de la stratégie commerciale et du Go-To-Market pour la France, l’Italie et l’Espagne. Il reporte directement à Florian Baeuml, Vice-Président EMEA de Rubrik.

En rejoignant Rubrik, Rodolphe Barnault a pour mission d’accélérer la croissance de l’entreprise en Europe du Sud, en mettant un focus particulier sur le secteur public et la santé. Sa vision stratégique et sa connaissance approfondie des enjeux de cybersécurité seront des atouts précieux pour accompagner l’expansion de Rubrik dans ces domaines clés.

“La technologie et sa vision de Rubrik sont uniques. L’entreprise redynamise un marché traditionnel du backup en le transformant grâce à une approche innovante axée sur la cybersécurité.” déclare Rodolphe Barnault, AVP Europe du Sud de Rubrik. “J’ai décidé de venir renforcer les activités de Rubrik en Europe du Sud car j’ai la conviction que c’est la bonne technologie, la bonne stratégie et la bonne vision pour un marché en pleine mutation."

" L’arrivée de Rodolphe marque une étape importante dans notre développement. Son arrivée marque une étape clé pour notre développement, et son expérience approfondie en cybersécurité sera un atout majeur pour accélérer notre croissance et renforcer notre position sur le marché EMEA.” déclare Florian Baeuml, Vice-Président EMEA de Rubrik “Grâce à sa vision stratégique et à sa capacité à piloter des initiatives d’envergure, il jouera un rôle déterminant dans l’expansion de notre offre et l’accompagnement de nos clients."

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie IT, dont plus de 10 ans à des postes de direction, Rodolphe Barnault apporte une expertise solide en gestion des données et en cybersécurité. Avant de rejoindre Rubrik, il est passé chez GitLab en tant que Head of Sales Europe Growth Countries, où il était chargé de piloter et d’accélérer les ventes sur les marchés européens considérés comme en forte croissance.

Auparavant, Rodolphe Barnault a également occupé des postes clés chez Cohesity, où il a été le premier employé en France en tant que Senior Director Southern Europe pendant deux ans. Il a également occupé le poste de country manager pour la France chez HPE SimpliVity. Ses expériences lui ont permis de bâtir plusieurs marchés à partir de zéro, démontrant ainsi ses capacités à développer des activités dans des environnements concurrentiels.

Rodolphe Barnault, 44 ans, est titulaire d’un DESS en stratégie commerciale et politique de négociation de la Sorbonne.