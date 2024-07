Rubrik nommé partenaire de l’année par Microsoft pour le secteur de la santé et des sciences de la vie

juillet 2024 par Marc Jacob

Rubrik a été nommé Partenaire Microsoft de l’année 2024 pour le domaine des soins de santé et des sciences de la vie. L’entreprise a été distinguée parmi les meilleurs partenaires de Microsoft au niveau mondial pour avoir fait preuve d’excellence en matière d’innovation et de mise en œuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

La société Rubrik est reconnue pour avoir fourni des solutions et des services exceptionnels dans le domaine de la santé et des sciences de la vie basés sur les technologies cloud de Microsoft, favorisant la croissance des clients, les expériences connectées et l’amélioration des soins aux patients dans des segments de l’industrie tels que les fournisseurs, les payeurs, les sociétés pharmaceutiques, les sciences de la vie et les sociétés d’appareils médicaux.

Chaque année, Microsoft récompense les partenaires qui ont développé et fourni des applications, des services et dispositifs Microsoft Cloud, ainsi que des innovations en matière d’intelligence artificielle au cours de l’année écoulée. Les prix ont été classés dans différentes catégories, les lauréats étant choisis parmi plus de 4 700 nominations provenant de plus de 100 pays.