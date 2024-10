Rubrik lance la solution Rubrik Data Security Posture Management

octobre 2024 par Marc Jacob

Rubrik annonce le lancement de la solution Rubrik Data Security Posture Management (DSPM) pour Microsoft 365 Copilot. La solution permet de fournir une visibilité et un contrôle accrus sur les données sensibles, de réduire le risque d’exposition et d’aider les organisations à adopter rapidement et en toute sécurité Copilot.

Pour garantir que Microsoft 365 Copilot n’affiche que les données autorisées aux utilisateurs, les contrôles d’accès existants dans Microsoft 365 sont appliqués. Toutefois, des erreurs de configuration peuvent entraîner l’exposition de données sensibles à des utilisateurs non autorisés. Pour atténuer ce risque, la solution DSPM de Rubrik pour Microsoft 365 Copilot offre une visibilité et un contrôle accrus sur les données, garantissant que les informations sensibles sont correctement classées, étiquetées et segmentées, avec les bonnes autorisations d’accès. Cela permet aux organisations de profiter des avantages de Copilot tout en protégeant les données sensibles contre tout risque d’exposition.

La solution Rubrik DSPM pour Microsoft 365 Copilot présente des avantages clés :

Une préparation des environnements Microsoft 365 pour une adoption sécurisée de Copilot : Les clients ont une visibilité et un contrôle de leurs données Microsoft 365 pour aider à minimiser les risques de confidentialité et de gouvernance, en préparant leur environnement pour un déploiement de Copilot avec une posture de sécurité renforcée.

L’identification des autorisations d’accès à haut risque : Possibilité de détection des fichiers sensibles accessibles au public ou à l’ensemble de l’organisation afin de pouvoir remédier aux autorisations excessives et prévenir l’exposition de données sensibles à des utilisateurs non autorisés lors de l’utilisation de Copilot.

Un marquage précis des données : Avec l’identification et la correction des étiquettes de sensibilité de données manquantes ou inexactes pour aider à empêcher l’accès non autorisé aux données sensibles lors de l’utilisation de Copilot.

Alors que les organisations et leur volume de données Microsoft 365 continuent de croître, la protection des données sensibles et la gestion des accès sont devenues encore plus cruciales. Le besoin de pratiques de sécurité et de gouvernance robustes est d’autant plus pressant à mesure que davantage d’organisations exploitent des outils puissants d’IA comme Microsoft 365 Copilot.

La solution Rubrik Data Security Posture Management (DSPM) pour Microsoft 365 Copilot est désormais disponible.