Rubrik, Inc. annonce l’intégration de sa solution Rubrik DSPM dans sa plateforme Rubrik Security Cloud

décembre 2024 par Marc Jacob

Rubrik, Inc. annonce l’intégration de sa solution Rubrik DSPM dans sa plateforme Rubrik Security Cloud. Cette solution permet aux organisations d’activer rapidement la gestion de la posture de sécurité des données pour une meilleure visibilité des données et un contrôle renforcé des données sensibles dans les environnements cloud, SaaS et sur site. Cela directement à partir de leur instance Rubrik Security Cloud existante, sans scans de données perturbateurs.

Contrairement aux solutions DSPM autonomes qui nécessitent un déploiement long et complexe, Rubrik DSPM permet aux clients existants d’activer simplement les fonctionnalités de la gestion de la posture de sécurité des données au sein de leur environnement Rubrik actuel. Cette activation permet aux organisations de réduire de manière proactive les risques liés aux données dans les environnements cloud, SaaS et sur site, d’accélérer l’adoption sécurisée de l’intelligence artificielle et de garantir la protection de leurs données sensibles.

La solution Rubrik DSPM intégrée à la plateforme Rubrik Security Cloud offre des avantages comprenant :

• Un contrôle et une visibilité des données : pour identifier et classer automatiquement les données sensibles dans les environnements cloud, SaaS et sur site, et mettre en place des contrôles de sécurité pour réduire les risques d’exposition des données sensibles.

• Une utilisation sécurisée des cas d’usage d’IA générative : pour identifier et corriger les permissions excessives afin de réduire le risque d’exposition des données sensibles via des outils d’IA générative à des utilisateurs non autorisés.

• Une correction des classifications de données : pour identifier et remédier aux étiquettes de sensibilité de données manquantes ou inexactes pour prévenir les accès non autorisés aux données sensibles.

• Une génération de valeur immédiate : l’exploitation de l’infrastructure existante et fiable de la plateforme Rubrik Security Cloud pour la gestion de la posture de sécurité des données, réduit le temps de déploiement, les snapshots multiples de vos données pour des outils déconnectés, les scans perturbateurs sur les systèmes actifs et le besoin d’audits de sécurité supplémentaires liés à un outil distinct.

L’exposition des données sensibles est une préoccupation majeure, compte tenu du volume et des types de données consommés par l’intelligence artificielle générative (IA Générative). Des contrôles insuffisants des données sensibles et les fuites de données qui en résultent peuvent freiner l’utilisation d’outils d’IA innovants. La gestion de la posture de sécurité des données accélère l’adoption de l’IA en identifiant rapidement et facilement les risques liés aux

données.

L’annonce d’aujourd’hui suit le récent lancement de la solution Rubrik DSPM pour Microsoft 365 Copilot, offrant une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des données sensibles, réduisant le risque d’exposition et permettant aux organisations d’adopter rapidement et en toute sécurité Copilot.

Rubrik DSPM au sein de la plateforme Rubrik Security Cloud sera disponible début 2025 dans le monde entier.