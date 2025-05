Rubrik et Rackspace Technology lancent un service de cyber-récupération managé pour le cloud public

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

En combinant les solutions de sauvegarde immuable, de détection des menaces et de récupération orchestrée de Rubrik avec les principes DevOps et l’expertise managée de Rackspace, le service permet une restauration des données en quelques heures. L’approche associe automatisation, infrastructure en tant que code (IaC), et architecture Zero Trust pour renforcer durablement la posture de cyber-résilience.

Une réponse aux défis croissants des environnements cloud

Les organisations opérant dans des environnements multi-cloud font face à des menaces croissantes et à des défis structurels : hétérogénéité des politiques de sauvegarde, manque de visibilité, absence d’automatisation, délais de reprise trop longs. Dans une étude récente de Rubrik Zero Labs, 90 % des responsables IT et sécurité dans le monde déclaraient avoir subi au moins une cyberattaque en 12 mois.

Face à ces constats, Rubrik et Rackspace ont conçu un service pensé pour une récupération rapide, fiable et auditable dans des infrastructures complexes.

Une approche orchestrée de la cyber-résilience

Le Rackspace Cyber Recovery Service s’appuie sur une transformation initiale réalisée par des services professionnels, au cours de laquelle les équipes Rackspace modernisent les architectures de reprise et codifient les workflows adaptés à chaque contexte. Ces capacités sont ensuite intégrées dans un service managé « Day 2 », garantissant un fonctionnement optimisé, testé et conforme en continu.

Grâce à l’orchestration de la Recovery as Code, la solution permet de rétablir les systèmes critiques sans perturbation majeure, avec des processus reproductibles alignés sur les meilleures pratiques DevOps. Le tout repose sur l’architecture immuable de Rubrik et sa détection de menaces alimentée par l’intelligence artificielle.

Les bénéfices clés du service Rackspace Cyber Recovery permettent :

Une protection proactive : avec détection continue des anomalies et surveillance des menaces, pour prévenir tout impact sur les sauvegardes ou la reprise.

Une gestion experte : avec une configuration optimale, gestion des politiques et du cycle de vie des sauvegardes.

Une gestion du cloud : permettant une supervision complète des infrastructures et tests réguliers des procédures de reprise.

Une conformité renforcée : grâce au soutien aux politiques de rétention et aux exigences réglementaires via des rapports détaillés.

Du conseil et un accompagnement professionnel : avec planification des objectifs RTO/RPO, alignement réglementaire et déploiement automatisé de workflows sécurisés.