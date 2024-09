Rubrik et Cisco s’associent

septembre 2024 par Marc Jacob

Rubrik et Cisco annoncent un partenariat pour améliorer la cyber-résilience des organisations et protéger les données critiques contre les cyberattaques. Rubrik et Cisco visent à offrir une informatique unifiée et une sécurité des données renforcée, tout en garantissant la résilience contre les cyberattaques, les menaces internes et les perturbations opérationnelles. Cette collaboration assure également une expérience d’achat simplifiée, provenant d’une source unique.

Dans le cadre de cette collaboration, Rubrik rejoint le programme SolutionsPlus de Cisco. Cette intégration permet à tous les produits Rubrik, y compris l’offre Data Security Posture Management permettant de réduire de manière proactive le risque d’exposition et d’exfiltration des données dans divers environnements, qu’ils soient on-premises, cloud ou SaaS, d’être intégrés à la liste Cisco Global Price.

Grâce à cette intégration dans SolutionsPlus, le channel de Cisco sera en mesure de proposer Rubrik Security Cloud avec les solutions Cisco Unified Computing Systems et Cisco XDR. Cette offre commune fournit une architecture validée pour lutter contre les ransomwares et garantir la continuité des activités, que ce soit dans des environnements cloud publics, privés ou edge.

Rubrik s’intègre également à son offre Cisco XDR, permettant aux entreprises d’identifier rapidement les attaques ciblées sur les données et de poursuivre leurs activités en toute sécurité. Cette intégration permet une couverture complète des menaces, une accélération des investigations et priorisations des menaces, ainsi qu’une récupération efficace après une attaque.

Le partenariat entre Rubrik et Cisco témoigne de leur engagement à fournir des solutions de sécurité modernes et unifiées, tout en simplifiant la gestion des infrastructures informatiques pour maximiser la protection et la valeur des données. Il intervient dans un contexte où, selon un rapport de Rubrik Zero Labs, 66 % des responsables de l’informatique et de la sécurité estiment que la croissance des données dépasse leur capacité à les sécuriser et à réduire les risques.