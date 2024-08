Rubrik est nommé leader dans le 2024 Gartner Magic Quadrant pour les solutions logicielles de sauvegarde et le backup d’entreprise

août 2024 par Marc Jacob

Rubrik a été reconnu par Gartner Inc. comme Leader et s’est positionné le plus loin dans l’exhaustivité de la vision pour la cinquième année consécutive dans le Magic Quadrant 2024 pour les solutions logicielles de sauvegarde et le backup d’entreprise.