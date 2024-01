Rubrik accélère la cyber-résilience de Carhartt

janvier 2024 par Marc Jacob

Rubrik annonce que Carhartt, la marque américaine de vêtements de travail haut de gamme, a consolidé plusieurs outils de sauvegarde legacy avec Rubrik Security Cloud pour atteindre une cyber-résilience complète. Après la migration vers Rubrik, Carhartt a réalisé plus de 50 % d’économies mensuelles, tout en améliorant considérablement ses capacités de sécurité et la protection des données sensibles des clients et partenaires.

"La résilience des données est essentielle à la sécurité et au succès de notre entreprise. Nous travaillons à repousser les cybermenaces, mais nous devons partir du principe qu’ils trouveront un moyen d’entrer", déclare Michael Karasienski, Cloud Platforms Manager chez Carhartt. "La solution Rubrik Security Cloud restaure les données rapidement et sans faille pour nos environnements cloud et on-premises. Rubrik joue un rôle clé dans la construction de la confiance dans notre système, avec des protocoles sécurisés et des contrôles d’accès. Ce n’est pas seulement une solution de sécurité des données, c’est aussi la tranquillité d’esprit pour notre marque."

Avec Rubrik Security Cloud, l’équipe IT de Carhartt peut désormais consacrer plus de temps à d’autres priorités, comme les demandes commerciales, les incidents et la réduction de la dette technique. Tout cela en économisant plus de 50 % des coûts opérationnels chaque mois. Les équipes IT et de sécurité de l’entreprise collaborent également pour réduire les risques et se concentrent sur les logiciels malveillants en liant les enquêtes à son centre d’opérations de sécurité. En termes d’utilisation de produits Rubrik, la société utilise notamment Anomaly Detection, Sensitive Data Monitoring, Threat Hunting, ainsi que son intégration avec Microsoft Sentinel.

"Une entreprise hautement interconnectée comme Carhartt est responsable de vastes ensembles de données sensibles. La protection de ces données est primordiale pour maintenir la confiance des clients et minimiser les interruptions d’activité", déclare Anneka Gupta, Chief Product Officer chez Rubrik. "Les technologies traditionnelles obsolètes n’ont jamais été conçues dans un souci de sécurité. Les entreprises doivent donc se tourner vers des plateformes modernisées et des méthodologies de Zero Trust pour protéger leurs données. Avec une solution complète comme Rubrik Security Cloud, les entreprises comme Carhartt savent que leur activité sera résiliente face à n’importe quelle cybermenace."

Avant Rubrik, Carhartt utilisait différentes solutions de sauvegarde pour l’ensemble de ses opérations. Après l’échec d’une mise à jour d’une application critique, les administrateurs de Carhartt ont découvert que les données de cette application n’avaient pas été sauvegardées. L’équipe a été obligée de reconstruire manuellement plus de deux semaines de données. De plus, la société a découvert des logiciels malveillants dans les sauvegardes de ses anciens outils. Cela a entraîné des semaines de recherche dans les ensembles de données pour compléter manuellement l’enquête.

