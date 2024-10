Roxane Suau, Pradeo : La sécurité mobile n’a jamais été aussi cruciale

octobre 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Roxane Suau : Les Assises 2024 seront pour nous l’occasion de présenter la nouvelle version de notre agent, car celui-ci s’est refait une beauté et il est temps de pouvoir le présenter à tous. Nous avons également une conférence des plus intéressantes à présenter cette année, en espérant vous y retrouver nombreux.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Roxane Suau : Cette année, notre intervention sera faite avec Renaud Gruchet, notre Chief Revenue Officer depuis 10 ans, ainsi qu’un de nos clients. Cette présentation se fera sous forme de retour d’expérience (retex) avec notre client mystère qui protège sa flotte mobile avec Pradeo. Ce sera l’occasion de découvrir concrètement ce que Pradeo apporte à une entreprise.

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Roxane Suau : Ces événements de grande envergure, comme la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques, suscitent généralement un regain d’attaques cyber. Nous avons notamment observé une augmentation des tentatives de phishing et des attaques ciblant les applications de billetterie et les plateformes de diffusion en direct. Nos analyses ont montré que les cybercriminels cherchent à exploiter la popularité et l’ampleur médiatique de ces événements pour leurs gains.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Roxane Suau : La suite de sécurité des applications de Pradeo contient plusieurs solutions pour sécuriser les applications et les rendre conformes à la norme NIS2. Notre solution de Mobile Application Security Testing (MAST) détecte les vulnérabilités et aide les développeurs à les corriger instantanément. De plus, notre audit de conformité des applications teste directement la conformité de vos applications avec NIS2, garantissant ainsi que toutes les exigences réglementaires sont respectées.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Roxane Suau : Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que du changement va bientôt arriver chez Pradeo. Nous serons rejoints par une toute nouvelle offre, mais nous vous laisserons la découvrir en temps et en heure.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Roxane Suau : Notre stratégie globale pour 2024/2025 se concentrera sur plusieurs axes. Sur le plan marketing, nous intensifierons notre présence sur les marchés clés et renforcerons notre communication autour des succès de nos clients. En ce qui concerne le produit, nous continuerons à innover en ajoutant des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et en améliorant l’expérience utilisateur. Pour le recrutement, nous chercherons à attirer des talents dans les domaines de la cybersécurité et du service client pour soutenir notre croissance et nos ambitions technologiques, retrouvez nos offres sur notre compte LinkedIn !

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Roxane Suau : Aux Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), je voudrais dire que la sécurité mobile n’a jamais été aussi cruciale. Avec la montée des attaques sophistiquées et la nécessité de se conformer à des réglementations strictes comme NIS2, il est essentiel de choisir des partenaires de confiance. Pradeo s’engage à fournir des solutions de sécurité mobile de pointe, vous permettant de protéger efficacement vos données sensibles et de garantir la conformité de vos applications. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement numérique plus sûr pour vos utilisateurs et votre organisation.