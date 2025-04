Rosenberger stärkt industrielle Netzwerke mit Single Pair Ethernet (SPE)

Ein Adernpaar – viele Anwendungsmöglichkeiten

Single Pair Ethernet reduziert die Datenübertragung auf ein einziges verdrilltes Leitungspaar und ermöglicht Datenraten von bis zu 1 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 1.000 Metern. Es unterstützt Multidrop-Netzwerke, die gleichzeitige Stromversorgung (Power over Data Line, PoDL) sowie hybride Installationen über ein einziges Kabel – und reduziert damit den Verkabelungsaufwand erheblich. Die vorhandene Infrastruktur kann je nach Anwendung weiterhin genutzt werden. SPE schafft eine einheitliche, Ethernet-basierte Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud und ist eine Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und das industrielle Internet of Things (IIoT).

Industrielle Anforderungen im Fokus

Industrielle Anwendungen stellen besondere Herausforderungen an Verbindungslösungen dar. Hierzu zählen größere Übertragungsstrecken, erhöhte elektromagnetische Einflüsse sowie extreme Umgebungsbedingungen. Rosenberger entwickelt daher sein SPE-Portfolio kontinuierlich weiter – mit leistungsfähigen, robusten und normkonformen Lösungen für unterschiedliche industrielle Anwendungen von der Schaltschrankinstallation bis hin zur Sensor- und Aktorvernetzung im Feld. Im Fokus steht dabei SPE Industrial – ein neues Steckergesicht, das gemeinsam mit führenden Herstellern entwickelt wird und auf bewährten Single Pair Ethernet-Verbindungen aus der Automobilindustrie basiert.

Standardisierung für die Zukunft

Ein entscheidender Schritt zur Standardisierung industrieller SPE-Anwendungen ist die Weiterentwicklung der Norm IEC 63171-7 zur Edition 2 (ED2). Diese Erweiterung, die von der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) initiiert wurde, definiert ein einheitliches Steckgesicht für SPE-Anschlüsse in Schaltschrank- und Feldinstallationen. Ziel ist eine herstellerübergreifende Interoperabilität zu schaffen, die die Integration und Skalierbarkeit in der industriellen Automatisierung wesentlich erleichtert.

Die Weiterentwicklung und Standardisierung von SPE ermöglicht den Aufbau zuverlässiger, kompakter und leistungsfähiger Netzwerkarchitekturen. Die Übertragung bewährter Konzepte aus der Automobilbranche auf industrielle Anwendungsgebiete eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für die Digitalisierung und Automatisierung im industriellen IoT.