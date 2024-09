Rosenberger OSI weitet sein Serviceangebot auf Europa aus

September 2024 von Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für Glasfaserverbindungen, Verkabelungslösungen und Infrastrukturservices, gibt bekannt, dass sein umfassendes Serviceangebot nun auch auf Westeuropa ausgeweitet wird. Diese Maßnahme ist Teil der europaweiten Wachstumsstrategie des Unternehmens und dient dazu, auch Kunden in anderen europäischen Ländern alle Leistungen für ihre Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren aus einer Hand als „One-Stop-Shop-Partner“ anzubieten.

Umfassende Dienstleistungen sichern erfolgreiche Projekte

Rosenberger OSI hat bewiesen, dass es in der Lage ist, kurzfristig komplexe Installationsprojekte in ganz Europa durchzuführen, insbesondere beim Aufbau von KI-Clustern und -Infrastruktur. Das Unternehmen hat erfolgreich Projekte für Global Player und Top-Fortune-10-Unternehmen abgeschlossen und dabei die Erwartungen der Kunden mit zeitnahen Lösungen übertroffen. Laut der jüngsten Kundenzufriedenheitsanalyse waren alle Befragten von der Produktqualität und Leistung des Verkabelungsspezialisten überzeugt.

Maßgeschneidertes Serviceangebot: Maßgeschneiderte KI-Infrastrukturlösungen

Das umfassende und maßgeschneiderte Serviceangebot von Rosenberger OSI - Beratungs-, Installations- und Wartungsleistungen - ist auf die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Die Dienstleistungen umfassen KI-Cluster-Installationen, Hochgeschwindigkeitsverkabelung und Netzwerkoptimierung, die alle auf Skalierbarkeit und Leistung zugeschnitten sind.

Agile Projektdurchführung: Schnelle und flexible Umsetzung

Die Fähigkeit zur agilen Projektdurchführung ist eines der Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Projektrealisierung. Durch die Implementierung von agilen Projektmanagement-Methoden passt sich Rosenberger OSI an unterschiedliche Kundenanforderungen und Standortbedingungen an verschiedenen europäischen Standorten an und gewährleistet eine zeitnahe und effiziente Projektabwicklung.

Kundenbeziehungsmanagement: Strategische Führung und Unterstützung

Das Hauptziel von Rosenberger OSI ist es, während der gesamten Projektlaufzeit als vertrauenswürdiger Berater zu fungieren. Das Projektteam bietet strategische Beratung und technisches Fachwissen und steuert die Interaktion mit dem Kunden vor Ort, um eine klare Kommunikation, die Einhaltung von Meilensteinen und die Übereinstimmung mit den Projektzielen sicherzustellen. Das Engagement für die Kundenzufriedenheit wird in jedem Schritt des Prozesses deutlich.