Rosenberger OSI realisiert erfolgreiche Verkabelungsprojekte für AI-Infrastruktur in Hyperscale-Rechenzentren

März 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure hat sieben umfangreiche Installationsprojekte für einen führenden Anbieter von KI-Computing erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb eines straffen Zeitrahmens von nur zehn Tagen pro Standort wurden AI-Infrastruktur-Cluster in Rechenzentren an verschiedenen Standorten in Europa installiert.