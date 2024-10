Rosenberger OSI präsentiert den innovativen EBO MPE Steckverbinder für zukunftsfähige Rechenzentrumsverkabelungen

Oktober 2024 von Marc Jacob

Innovative Technologie für höchste Zuverlässigkeit und Performance

Der EBO MPE Stecker verwendet die von 3M™ patentierte EBO (Expanded Beam Optical) Ferrulen- Technologie, die eine verbesserte Strahlführung ermöglicht. Diese Technologie minimiert den Einfluss von Staub, Vibrationen und Oberflächenpartikeln und gewährleistet eine konstante Einfügedämpfung (IL) von unter 0,70 dB (Max) und eine Rückflussdämpfung (RL) von über 55 dB (Min) bei Singlemode-Anwendungen. Da sich die Faserendflächen nicht berühren, wird das Risiko von Kratzern und Beschädigungen vermieden, was eine stabile Leistung über viele Steckzyklen hinweg sicherstellt.

Hauptmerkmale des EBO MPE Steckers:

• Erweiterte Strahltechnologie für Singlemode und Multimode Anwendungen: Der EBO MPE Steckverbinder ist für Singlemode-Anwendungen optimiert, eine auf dem Markt einzigartige Kombination. Er bietet eine stabile und leistungsfähige Verbindung sowohl für Singlemode als auch für Multimode Anwendungen.

• Geringe Empfindlichkeit gegenüber Staub und Vibrationen: Dank des innovativen Linsensystems ist der Stecker nicht anfällig für Staub und Vibrationen, was wiederholtes Stecken ohne Reinigungsaufwand ermöglicht. Hohe Performance über 10.000 Steckzyklen: Der EBO MPE Stecker wurde für eine außergewöhnlich hohe Wiederholgenauigkeit entwickelt und bietet auch nach vielen Steckzyklen eine gleichbleibende Performance.

• Skalierbar und zukunftssicher: Der Stecker ist derzeit mit 12 und 16 Singlemode- oder Multimode-Fasern erhältlich und kann zukünftig auf bis zu 144 Fasern skaliert werden, was ihn ideal für wachsende Netzwerke und steigende Anforderungen macht.

Vielseitig einsetzbar im RechenzentrumUmfassende Dienstleistungen sichern erfolgreiche Projekte

Der EBO MPE Steckverbinder ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in modernen Rechenzentren. Ob Hyperscale-Rechenzentren, Trunkkabel, ToR- (Top-of-Rack) und EoR- (End-of-Row) Verteilungen oder optische Transceiververbindungen - der Steckverbinder bietet für jede dieser Anwendungen eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung.

Vorteile für Betreiber und Anwender:

• Minimale Total Cost of Ownership: Durch die geringe Staubempfindlichkeit und die Möglichkeit, den Stecker ohne Reinigungsaufwand mehrfach zu verwenden, spart der EBO MPE Stecker Installations- und Wartungskosten.

• Einfacher und schneller Installationsprozess: Das hermaphroditische Ferrulendesign ohne Male/Female macht den Einsatz von geschultem Personal überflüssig und minimiert Installationsfehler. Dies macht den Stecker besonders benutzerfreundlich und reduziert die Installationszeit enorm.

• Hervorragende Betriebszuverlässigkeit: Die stabile Performance und die ausgezeichnete Dämpfungsleistung gewährleisten eine konstante und zuverlässige Datenübertragung.

• Totalreflexion des Lichtsignals: Das Lichtsignal tritt nicht linear, sondern 90 Grad schräg aus dem Stecker aus, was das Verletzungsrisiko seitens des Anwenders erheblich minimiert.

Zukunftssichere Lösung für wachsende Anforderungen

Da die Anforderungen an Rechenzentren stetig wachsen, bietet der EBO MPE Steckverbinder eine langfristige Lösung, die nicht nur den heutigen, sondern auch zukünftigen Anforderungen an Bandbreite und Skalierbarkeit gerecht wird. Mit der Möglichkeit, bis zu 144 Fasern anzuschließen, ist der Stecker perfekt auf die zunehmende Digitalisierung und die steigenden Anforderungen an schnelle und zuverlässige Netzwerke vorbereitet.