Rosenberger OSI lance un système CPQ

juin 2024 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) introduit le système customX CPQ (Configure, Price, Quote) pour ses processus de prise de commande internes. L’objectif est d’accélérer les processus, d’accroître la flexibilité et d’améliorer encore la satisfaction des clients.

Rosenberger OSI a déjà mis en place avec succès une organisation par processus et attache une grande importance à l’amélioration continue des processus d’entreprise. Dans cette perspective, l’entreprise a réalisé une analyse détaillée de la gestion des variantes dans le processus de commande des clients et a cherché un logiciel approprié qui garantirait rapidité, sécurité et précision pour les nombreuses variables disponibles. L’objectif était de rendre le processus de création de variantes plus efficace, tout en faisant avancer des questions telles que la durabilité, la numérisation et la qualité des documents.

Le logiciel customX répond à toutes les exigences

Le choix de customX a été fait car il répondait à toutes les exigences de l’entreprise en matière de système CPQ. Le logiciel permet de configurer des produits individuels, de calculer les prix actuels et d’établir des devis instantanés. L’intégration parfaite avec le processus de production signifie que tous les formulaires pertinents sont automatiquement générés et envoyés directement à la production.

Dynamique et automatisation

Les fonctions essentielles du logiciel CPQ sont la configuration des produits, la tarification dynamique et la génération automatisée de devis. L’application, qui est actuellement utilisée en interne, sera à l’avenir accessible aux clients via la webshop afin qu’ils puissent configurer et commander directement.

Amélioration continue de la plateforme de commerce électronique

L’introduction de customX s’inscrit dans le cadre d’une initiative continue visant à améliorer l’expérience client chez Rosenberger OSI. Depuis le lancement de la boutique en ligne ouverte en 2020, l’entreprise a constamment travaillé à l’optimisation de sa plateforme de commerce électronique. En janvier 2023, des sous-boutiques B2B supplémentaires ont été introduites pour mieux servir les clients ayant des exigences spécifiques. Les sous-boutiques B2B offrent aux clients une plateforme conviviale pour commander des produits en fonction de leurs exigences techniques et logistiques individuelles. Des fonctions telles que la recherche de produits, le filtrage, l’historique des commandes et la génération de devis simplifient et accélèrent le processus de commande.