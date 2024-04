Rosenberger OSI erweitert Portfolio durch Übernahme der ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH

April 2024 von Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, stärkt seine Position als führender Anbieter von integrierten IT-Infrastrukturlösungen durch die Übernahme der ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH (ET). Das Unternehmen erweitert mit diesem strategischen Schritt sein Portfolio und seine Service-Angebote.

Die Übernahme, die am 20. März 2024 unterzeichnet wurde und rückwirkend zum 1. Oktober 2023 in Kraft tritt, markiert für beide Unternehmen einen wichtigen Meilenstein. Die ET bringt langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Planung, Installation und Wartung für Elektro- und IT-Infrastrukturen mit.

Strategischer Schritt für Wachstum und Innovation

Die ET wird unter der Leitung von Geschäftsführer Alexander Rakoczy, der in seiner bisherigen Position verbleibt, als 100%ige Tochtergesellschaft der Rosenberger OSI agieren.

„Diese Übernahme und die damit verbundene Stärkung unseres Geschäftsbereiches Services, unterstreicht unser Engagement für kontinuierliches Wachstum in der Rechenzentrumsbranche", sagt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI. „Die wertvolle Erfahrung und die langjährige Kompetenz der ET werden uns in die Lage versetzen, die Marktführerschaft im deutschen Rechenzentrumsmarkt auszubauen.“

Experte für IT-Systemlösungen und Elektrotechnik aus einer Hand

„Die ET mit Sitz in Fürth ist ein führender Dienstleister in den Bereichen Netzwerktechnik, Telekommunikations- und Schwachstromanlagen sowie Elektrotechnik. Mit unserer Expertise schließen wir eine bisherige Lücke im Portfolio von Rosenberger OSI“, so Alexander Rakoczy. ET wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter:innen. Das Unternehmen bietet für eine Vielzahl von Kunden aus unterschiedlichen Bereichen Infrastruktur-Systemlösungen aus einer Hand, von der Beratung, über die Planung bis zur Ausführung und der laufenden Betriebsunterstützung. Ergänzend dazu verfügt die ET über umfangreiche Erfahrung bei der Elektrifizierung von Rechenzentren und dem Aufbau anderer, geschäftskritischer Stromversorgungssysteme.

Mit der Übernahme der ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH wächst das Personal von Rosenberger OSI auf insgesamt 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.