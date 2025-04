ROSENBERGER OSI ELARGIT SA WEBSHOP AVEC DE NOUVEAUX PRODUITS DE POINTE

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

RONSENBERGER : Processus de commande optimisés et nouveaux produits : câbles OM4 préconnectorisé avec MTP® 8 (4+4) OCTO et 12 DUODECIM avec polissage APS 8°, MTP® Push-Pull Boot, Connecteurs VSFF MDC, SN® et CS

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), fabricant européen d’infrastructures de câblage fibre optique innovantes en Europe, a amélioré sa plateforme de vente en ligne afin d’offrir à ses clients encore plus d’options pour une commande rapide et facile. Outre les produits de câblage standard en fibre optique et en cuivre, la gamme comprend désormais des connecteurs MTP® et VSFF innovants et performants, tels que le MTP® 8 (4+4) OCTO et 12 DUODECIM avec polissage APC 8°.

Plus de confort pour les clients et des délais de livraison réduits

Depuis le lancement de sa Webshop en avril 2020, Rosenberger OSI offre à ses clients un moyen simple et rapide de commander des solutions de câblage. Les fonctionnalités de la boutique en ligne offrent de nombreux avantages, notamment :

– Trouver rapidement les produits grâce à une fonction de recherche optimisée par numéro de produit

– Options de filtrage pour une sélection ciblée des produits

– Aperçu des commandes précédentes

– Gestion de l’adresse de facturation

– Fonction de devis permettant de sauvegarder et d’imprimer le panier d’achat sous forme d’estimation

De nombreux produits étant en stock, les délais de livraison sont très courts : une livraison en un jour ouvrable est possible si la commande est reçue avant 15 heures.

Nouveaux produits de pointe dans la Webshop

Outre l’optimisation du processus de commande, Rosenberger OSI a ajouté trois nouvelles lignes de produits à sa gamme :

• Solutions de câblage avec MTP® 8 (4+4) OCTO et 12 DUODECIM OM4 avec polissage APC 8°

Ces nouveaux câbles OM4 avec connecteurs MTP®/MPO polis en APC 8° sont idéaux pour les applications PAM4 encodées 400G sensibles à la réflexion, notamment le 400GBASE-SR8 (8 x 50G), le 400GBASE-SR4 et le 400G OM4 InfiniBand™ 4X NDR (4 x 100G). Ces dispositifs représentent une solution durable pour les applications 800G OM4 à venir.

• MTP® Push-Pull Boot (MTP® PPB)

Cette nouvelle variante du connecteur MTP® est conçue pour les densités de ports les plus élevées, comme dans le système de panneaux 19" SMAP-G2 à ultra-haute densité (UHD) avec 96 ports MTP® par unité de hauteur.

• Connecteurs VSFF (Very Small Form Factor) MDC, SN® et CS

En tant que précurseur dans le domaine des systèmes de câblage, Rosenberger OSI a introduit le connecteur américain de USConec Very-Small-Form-Factor (VSFF) MDC duplex pour la fibre optique dès 2019. Les produits concurrents SN® et CS® de Senko sont arrivés en 2024. Les câbles assemblés avec ces connecteurs compacts et performants sont désormais disponibles dans la Webshop.

Efficacité maximale grâce aux processus de commande numériques

Avec le développement continu de sa boutique en ligne, Rosenberger OSI met l’accent sur la numérisation et l’approche client. La convivialité et l’intégration de produits innovants contribuent à améliorer l’efficacité des achats des entreprises du secteur des réseaux et des centres de données.