Rosenberger OSI acquiert ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH

avril 2024 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) consolide sa position de fournisseur de premier plan de solutions intégrées d’infrastructure informatique avec l’acquisition d’ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH (ET). Cette action stratégique permet à l’entreprise d’élargir son portefeuille et son offre de services.

L’acquisition, signée le 20 mars 2024 avec effet rétroactif au 1er octobre 2023, marque une étape importante pour les deux entreprises. ET apporte avec elle de nombreuses années d’expérience et d’expertise dans la conception, l’installation et la maintenance d’infrastructures électriques et informatiques.

ET fonctionnera comme une filiale à part entière de Rosenberger OSI, sous la direction du PDG Alexander Rakoczy, qui gardera son rôle.

« Cette acquisition et le renforcement de notre division services qui en résulte confirment notre engagement à poursuivre notre croissance dans le secteur des centres de données », déclare Thomas Schmidt, directeur général de Rosenberger OSI. « L’expérience précieuse et les nombreuses années d’expertise d’ET nous permettront de renforcer notre position de leader sur le marché allemand des centres de données ».

Un expert unique en matière de solutions de systèmes informatiques et d’ingénierie électrique

« ET, dont le siège est à Fürth, est un fournisseur de services de premier plan dans les domaines de la technologie des réseaux, des télécommunications et des systèmes à courant faible, ainsi que de l’ingénierie électrique. Grâce à notre expertise, nous comblons ce manque dans le portefeuille de Rosenberger OSI » déclare Alexander Rakoczy.

ET a été fondée en 1997 et emploie actuellement 50 personnes. L’entreprise propose des solutions de systèmes d’infrastructure informatique à un grand nombre de clients issus de différents secteurs, depuis le conseil et la planification jusqu’à la mise en œuvre et l’assistance opérationnelle permanente. En outre, ET possède une vaste expérience dans l’électrification des centres de données et l’installation d’autres systèmes d’alimentation critiques pour les entreprises.

Avec l’acquisition d’ET Netzwerk- und Datentechnik GmbH, les effectifs de Rosenberger OSI s’élèvent à 800 personnes.