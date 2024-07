Rivery nomme Eyal Drori au poste de vice-président R&D

juillet 2024 par Marc Jacob

Rivery annonce la nomination d’Eyal Drori au poste de vice-président Recherche et Développement (R&D). Il reporte directement à Itamar Ben Hamo, CEO et co-fondateur de Rivery et il sera membre du comité de direction.

Dans le cadre de ses fonctions, Eyal Drori aura la responsabilité de gérer, d’encadrer et de développer le département R&D. En tant que membre clé de l’équipe de direction, il se concentrera à développer une organisation hors pair et veillera à disposer des meilleurs talents et d’une technologie de pointe.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’IT, Eyal Drori apporte une solide expertise dans le domaine du Big Data. Il est réputé par ses pairs pour son expertise à gérer des équipes de R&D, expertise acquise lors de ses postes précédents.

Avant de rejoindre Rivery, Eyal Drori a occupé plusieurs postes de vice-président en R&D comme chez Octopus récemment, chez Equalum de 2020 à 2023, chez Cooladata de 2016 à 2020 et chez AdClarity de 2013 à 2016. Durant sept ans, il a été Head of the Development Center chez WindRiver Systems. Auparavant, il a exercé chez HP et Microsoft.

Eyal Drori, 50 ans, est diplômé d’un Master en Computer Science et d’un Bachelor en Science.