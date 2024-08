Rivery nomme Benjamin Franck au poste de Product Manager

août 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de son poste et en tant que responsable de l’expérience de self-service produit et de la croissance dirigée par le produit, Benjamin Franck a pour mission d’optimiser l’expérience utilisateur pour permettre une adoption fluide et autonome du produit. Il a également pour responsabilité de développer des stratégies et des fonctionnalités pour faciliter la découverte et l’utilisation des services, stimulant ainsi la croissance organique grâce à une expérience utilisateur intuitive et efficace.

Benjamin Franck bénéficie d’une vaste expérience en matière de data, d’intégrations de systèmes, et de product led growth. Il possède également une expertise en Gen AI, lui permettant de concevoir et d’implémenter des solutions innovantes et performantes pour améliorer l’expérience utilisateur.

Avant de rejoindre Rivery, Benjamin Franck était Product Manager chez YOOBIC de 2018 à 2024 où il était chargé de la gestion des données et des analytics, tant internes qu’externes. Précédemment, il a occupé le poste de Data Analyst chez Edmond de Rothschild, de 2016 à 2018 où il a mené des missions de consulting, démontrant sa capacité à analyser et synthétiser des données complexes pour fournir des insights pertinents.

Benjamin Franck, âgé de 32 ans, s’est formé de façon autodidacte sur des sujets tels que Python, Adobe XD/Sketch ou encore Javascript / Node JS et son savoir-faire provient de ses expériences professionnelles. Il est également titulaire du Diplôme d’Avocat avec une spécialisation en Finance de l’École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris.