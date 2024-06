Riverbed lance le programme de partenariat Riverbed ONE

juin 2024 par Marc Jacob

Riverbed lance Riverbed ONE, un nouveau programme partenaires pour permettre aux partenaires Riverbed de réussir à répondre aux besoins technologiques croissants des clients pour prendre en charge les environnements informatiques modernes d’aujourd’hui. La société a lancé ce nouveau programme pour accompagner l’introduction de sa nouvelle plateforme d’observabilité unifiée alimentée par l’IA et de ses solutions qui optimisent les expériences numériques et améliorent l’efficacité de l’informatique.

Le programme partenaires Riverbed ONE est aligné sur la stratégie commerciale de Riverbed, qui vise à travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour favoriser l’expansion et la pénétration du marché des grandes entreprises de Riverbed et développer de nouvelles activités dans le segment des marchés intermédiaires, avec de nouvelles technologies basées sur l’IA et des modèles de consommation flexibles liés à la croissance du chiffre d’affaires annuel récurrent.

En outre, Riverbed a simplifié son nouveau programme de partenariat pour faciliter l’engagement en supprimant la complexité des niveaux de partenariat et des dividendes et en introduisant une structure plus simple qui offre des avantages basés sur les capacités à mener des activités spécifiques et à améliorer les résultats pour les clients. Riverbed ONE récompense davantage de modèles de consommation avec l’expansion de ses offres de services managés, de nouvelles places de marché et d’opportunités pour le marché intermédiaire. Le programme offre également plus d’incitations à la vente, de formation et d’habilitation pour encourager l’adoption de solutions basées sur l’IA et pour que les partenaires continuent d’investir dans le programme de Riverbed.

Riverbed ONE est un programme partenaires construit sur la simplicité et la rentabilité pour les partenaires et contribuant à améliorer l’expérience numérique des clients en utilisant l’automatisation de l’IA pour la prévention, l’identification et la résolution des problèmes informatiques. En supprimant les niveaux de partenaires et autres complexités, Riverbed a simplifié la façon dont les partenaires obtiennent et conservent leur statut pour un meilleur engagement commercial. Le programme s’adapte à de multiples modèles de consommation et aux besoins des partenaires en mettant l’accent sur les revenus annuels récurrents. Plus important encore, il récompense les résultats obtenus dans le cadre d’activités stratégiques clés et de priorités commerciales communes, tout en offrant davantage d’opportunités de croissance, Riverbed ayant lancé une nouvelle plateforme d’observabilité unifiée alimentée par l’IA et de nouvelles solutions de visibilité et d’AIOps.

L’écosystème de partenaires de Riverbed comprend les principaux fournisseurs de solutions, distributeurs, intégrateurs de systèmes, prestataires de services et alliances technologiques du monde. Riverbed ONE offre des incitations attrayantes et un soutien solide par le biais d’une assistance commerciale et marketing, d’une formation, d’une certification, d’une assistance technique et de son portail de partenariat en ligne.