Riot lève 30 millions de dollars

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Riot, la plateforme de cyberprotection des employés, annonce un nouveau tour de financement en série B de 30 millions de dollars, mené par la société de capital-risque new-yorkaise Left Lane Capital. Cet investissement permettra à Riot de développer de nouveaux produits et de s’étendre à l’international, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché de la cybersécurité des employés. Ce tour de table porte le total des capitaux levés par Riot à 45 millions de dollars et comprend la participation des investisseurs existants Y Combinator, Base10 et FundersClub.

Avec l’émergence rapide de l’IA générative, les entreprises sont de plus en plus préoccupées par les capacités accrues des pirates informatiques. En se nourrissant des données accessibles publiquement en ligne, l’intelligence artificielle va permettre aux acteurs malveillants de créer des attaques plus personnalisées et toujours plus réalistes destinées à tromper les collaborateurs. En conséquence, les employés sont de plus en plus vulnérables aux cybermenaces — en témoigne l’accélération du nombre d’incidents liés au hameçonnage, qui a augmenté de 1 265 % au cours des deux dernières années.source

La plateforme de Riot va au-delà des solutions de sensibilisation traditionnelles, qui reposent souvent sur des modules de formation génériques et peu engageants. En s’intégrant à l’infrastructure informatique des entreprises, Riot va évaluer la posture cyber des collaborateurs, détectant de potentielles vulnérabilités — comme l’absence d’authentification forte sur certains services — et va guider de manière proactive les employés dans la résolution de ces faiblesses. Pour cela, Riot va s’appuyer sur son compagnon cyber Albert, qui va à travers les outils de communication de l’entreprise, comme Slack ou Microsoft Teams, partager en temps réel des recommandations actionnables.

Depuis sa création en 2020, Riot s’est développé pour protéger plus de 1 500 organisations de toutes tailles et de tous secteurs dont des leaders technologiques tels que Mistral AI, Y Combinator et Alan, ainsi que des entreprises établies telles que L’Occitane, Deel, Intercom ou encore le journal Le Monde. L’entreprise a également dépassé les 10 millions de dollars de revenus annuels en 2024, ce qui représente encore cette année une croissance significative à trois chiffres. Le nouveau tour de table va permettre d’accélérer l’expansion internationale de Riot, qui prévoit d’ouvrir deux nouveaux bureaux et de doubler ses effectifs au cours des douze prochains mois.