Richard Cassidy, Rubrik : cybersécurité pendant les Jeux Olympiques à Paris

juillet 2024 par Richard Cassidy, RSSI chez Rubrik

Dans un contexte d’intensification des menaces et d’activités cybercriminelles pendant la période des Jeux Olympiques à Paris, des mesures renforcées doivent être impérativement prises. Dans cette perspective, Richard Cassidy, responsable de la sécurité des systèmes d’information en région EMEA de Rubrik, spécialiste de la protection et sécurité des données explique :

« Au-delà des sentiers battus, les cybercriminels rivalisent dans les moyens d’extorquer de l’argent en utilisant des tactiques telles que les escroqueries par phishing, l’usurpation d’identité et les attaques par ransomware. Le grand nombre de visiteurs, qui possèdent tous des données personnelles et des actifs financiers de valeur, crée un vaste terrain de chasse. »

« Les Jeux peuvent aussi représenter une opportunité sans pareille pour les groupes à motivation politique et aux cybercriminels de semer le chaos. La défiguration ou défacement de sites web, la prise de contrôle de services critiques et les perturbations causées par ransomware sont des tactiques courantes. Ces actions ont pour but de discréditer les pays organisateurs, de compromettre leurs capacités et d’attirer l’attention mondiale sur leurs causes néfastes. »

« En amont des Jeux, il est impératif de tester rigoureusement les infrastructures critiques et les services numériques. Il est indispensable de simuler les pires scénarios et de s’assurer que les opérations sont viables en cas de situation de crise. Cela inclut des tests de résistance réguliers et la mise à jour des protocoles de sécurité pour garantir leur efficacité. »

« Une cellule centralisée dédiée au signalement et aux alertes doit également être au cœur de la sécurisation du domaine numérique des Jeux olympiques. Cette cellule doit se coordonner avec les différentes parties prenantes, y compris les forces de l’ordre, les entreprises de cybersécurité et les organisateurs de l’événement, afin d’assurer une réponse aussi unifiée et rapide que possible face à toute menace. »