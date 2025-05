RG System annonce l’acquisition de UpSignOn

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

RG System, entité du pôle Digital Services & Security du groupe Septeo, annonce l’acquisition de UpSignOn, société proposant une solution 100% française de coffre-fort de mots de passe simple, ergonomique et sécurisée. Cette acquisition permet à RG System, qui fournit à ses clients partenaires des services de supervision informatique, de cybersécurité et de sauvegarde de données, de répondre à la demande croissante des entreprises en matière de sécurisation des identifiants. Un enjeu clé dans un contexte de menace cyber accrue.

Le rachat de UpSignOn s’inscrit dans une stratégie claire : enrichir l’offre tout-en-un de RG System avec des briques technologiques complémentaires, tout en conservant les valeurs fondatrices de proximité, de qualité et de souveraineté.

En effet, UpSignOn s’aligne parfaitement avec l’engagement de RG System à proposer des alternatives françaises face à la domination de certains acteurs américains. L’intégration de cette technologie permettra aux clients partenaires de bénéficier d’une solution de gestion des mots de passe performante, simple d’usage et opérant dans le respect des standards de protection des données.

Cette opération crée une synergie naturelle entre la supervision des infrastructures IT, la cybersécurité et la gestion sécurisée des accès. Elle permet à RG System de proposer une approche plus intégrée pour accompagner les entreprises dans la sécurisation complète de leurs systèmes d’information. RG System apporte ainsi une expertise supplémentaire au sein de Septeo.