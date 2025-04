Retarus parmi les « Top Players » du rapport « Secure Email - Market Quadrant 2025 » de Radicati

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les « Top Players » se distinguent par une offre de fonctionnalités particulièrement large et approfondie, ainsi que par une vision claire du développement futur du marché et des produits. Les entreprises qui atteignent cette position façonnent de manière significative le développement du secteur grâce à leurs technologies.

Des fonctions de sécurité complètes et une vision stratégique

Selon le Radicati Group, Retarus propose « un portefeuille attrayant de fonctions de sécurité pour les messageries électroniques, au sein d’une solution efficace basée sur le cloud, qui répond aux besoins des clients de toutes tailles ».

Le positionnement de Retarus dans le quadrant de tête du rapport repose sur un grand nombre de points forts qui distinguent le fournisseur dans le domaine de la sécurité des e-mails. Retarus propose une solution cloud puissante qui peut être adaptée de manière flexible aux besoins des entreprises de toutes tailles, et qui comprend des mécanismes complets de protection contre le phishing, les failles de type ‘zero day’, la prise de contrôle des comptes et le Business Email Compromise (BEC). La solution « Patient Zero Detection » intégrée et brevetée analyse les messages entrants même après leur livraison, et permet un suivi efficace et une minimisation des risques. En outre, grâce au Retarus Enterprise Administration Portal, les administrateurs bénéficient d’une vue d’ensemble en temps réel de la communication par e-mail, et ont accès à des fonctions d’analyse détaillées et des évaluations informatiques légales. Enfin, Retarus propose des droits d’accès flexibles et un chiffrement de bout en bout afin de garantir les normes de sécurité les plus élevées.

Une protection des données et une conformité « made in Europe »

Sara Radicati explique que « Retarus propose une solution entièrement européenne pour les clients et les secteurs ayant des exigences élevées en matière de protection des données et de réglementation ». La solution Secure Email Gateway comprend des fonctions telles que le chiffrement, l’archivage, et le « Transactional Email » (TEM), et offre un cadre de sécurité et de conformité sophistiqué. En cas d’incident de sécurité, de panne matérielle, de défaillance du serveur de messagerie ou d’interruption du service de messagerie en ligne du fournisseur, le service Retarus Email Continuity garantit une communication ininterrompue, indépendamment du fournisseur de messagerie.

En tant qu’entreprise appartenant à et gérée par son fondateur (sans investisseurs externes) et dont le siège social est situé en Allemagne, Retarus répond à toutes les exigences du RGPD, et offre à ses clients une sécurité maximale des données, ainsi qu’une sécurité juridique maximale lors de l’utilisation de services de communication basés sur le cloud, même en période d’incertitude politique.

Une innovation constante pour la sécurité des e-mails

Avec Retarus Email Security, le fournisseur propose une solution hautement disponible et conforme à la législation, qui peut être intégrée de manière transparente au sein d’infrastructures informatiques complexes à la fois en tant que passerelle de messagerie sécurisée et via une API, et qui répond aux exigences de sécurité les plus élevées. Afin de fournir des solutions de cybersécurité de bout en bout sur mesure, spécialement adaptées aux environnements de messagerie complexes des moyennes et grandes entreprises, Retarus coopère étroitement avec divers fournisseurs de services et revendeurs à valeur ajoutée (VAR).

Dans les mois à venir, Retarus prévoit d’intégrer davantage l’intelligence artificielle, l’analytique et la visualisation, ainsi que de relier les données aux systèmes existants afin d’offrir aux clients plus de transparence dans leurs correspondances critiques et des fonctions de sécurité supplémentaires.