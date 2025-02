Retarus développe son offre de solutions de sécurisation des e-mails

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette approche, également connue sous le nom d’Integrated Cloud Email Security (sécurité intégrée des e-mails dans le cloud, ou ICES), offre aux entreprises une option supplémentaire et efficace pour protéger leurs infrastructures de messagerie contre les menaces telles que le phishing, les malwares, et les attaques de type « zero-day » et BEC (Business Email Compromise), sans avoir à modifier leurs systèmes existants.

Renforcer la solution Retarus Email Security grâce aux APIs

Le nouveau modèle de déploiement de Retarus a été spécialement développé pour les entreprises utilisant des plateformes cloud de messagerie d’entreprise, telles que Microsoft 365 ou Google Workspace. Ces dernières sont en effet souvent la cible de cyberattaques ; les analystes recommandent donc de les compléter par des mécanismes de sécurité supplémentaires provenant de fournisseurs tiers spécialisés.

Retarus fournit une solution de sécurité complète directement intégrée à ces plateformes via des APIs. Les messages hébergés par le fournisseur de messagerie peuvent ainsi être analysés, augmentant considérablement les taux de détection et les niveaux de protection comparés aux mécanismes de sécurité intégrés existants. Les clients bénéficient ainsi d’une sécurité élargie, sans avoir besoin de reconfigurer leurs enregistrements MX. Grâce à cette intégration transparente, les flux mails existants ne sont pas affectés. La solution garantit que les e-mails malveillants soient supprimés de la boîte de réception des utilisateurs de manière automatique et efficace.

Assurer aux entreprises une flexibilité et une sécurité maximales

Depuis plus de 30 ans, Retarus est un leader du marché des solutions de sécurisation des messageries. Sa passerelle de messagerie sécurisée (Secure Email Gateway, ou SEG) est particulièrement adaptée aux organisations ayant des environnements de messagerie hybrides et des exigences spécifiques. Avec le lancement de ce nouveau modèle de sécurité basé sur des APIs, Retarus poursuit sa mission de fournir à ses clients des solutions sur-mesure répondant à un large éventail d’exigences.

En proposant à ses clients les options de déploiement SEG et API, Retarus offre une flexibilité maximale dans la sélection d’un modèle de sécurité adapté. Si l’option SEG fournit une solution centralisée et complète de gestion des e-mails, l’approche par APIs permet quant à elle aux entreprises de réévaluer leurs licences existantes, et de mettre à niveau rapidement et sans effort leurs systèmes cloud grâce à des mécanismes de protection supplémentaires.

Une gamme pour réduire les vulnérabilités

Dans un environnement Microsoft 365, les avantages offerts par Retarus à travers sa gamme complète de services pour la communication par e-mail présentent de nombreux bénéfices. Le reporting et le monitoring centralisés garantissent que l’ensemble du trafic de messagerie d’entreprise, souvent partiellement hybride et largement distribué, devienne plus transparent et plus facile à gérer. En outre, l’état de sécurité et la localisation de chaque message peuvent être connus en temps réel.

Pour les entreprises évoluant dans des secteurs sensibles et hautement régulés, la plateforme Microsoft 365 peut être complétée par d’autres services Retarus, tels que l’Email Continuity, le chiffrement complet des emails (conforme aux normes couramment utilisées), ainsi qu’un archivage légal fiable.