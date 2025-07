Résultats du second Observatoire des DSI Adelanto/NetApp 2025 : L’IA, Cybersécurité et STaaS en perspectives

juillet 2025 par NetApp et Adelanto

NetApp et Adelanto présentent les résultats du second Observatoire des DSI, mené de février à mars 2025. Cette étude, réalisée auprès de 113 responsables IT en France, dont un tiers de DSI, offre un aperçu détaillé des tendances et des défis liés au stockage des applications critiques dans le paysage informatique français, avec un focus particulier sur les nouveaux apprentissages en matière d’IA et de cybersécurité.

Des défis face à l’accroissement des volumes de données

L’accroissement des volumes de données reste un défi majeur en 2025, avec près d’un DSI sur deux s’attendant à une légère hausse (5 à 20%) et environ un tiers à une hausse continue (21 à 50%) du volume des données à stocker, en raison de la virtualisation applicative (environ 45%) et de l’archivage légal (31,7%). Toutefois, les réponses sont déjà là : les DSI français possèdent une solide connaissance des technologies de stockage, avec une préférence marquée pour les solutions on-premise telles que NAS et SAN, utilisées par près des deux tiers des sondés, et le cloud hybride à plus de 50%.

La recherche d’un stockage de confiance multi-modal pour les applications critiques

En matière de stockage et de sauvegarde des applications critiques, NetApp, fort de sa position de leader du marché du stockage Flash SAN et NAS en France, se distingue comme le principal fournisseur de confiance, avec les deux tiers des DSI mentionnant cette entreprise. Concernant les hébergeurs de données, les datacenters internes sont privilégiés par 52,8% des sondés, suivis des hébergeurs français, à 39,3%, dépassant cette année les grands fournisseurs de cloud américains par rapport aux résultats de 2024 – preuve de la vitalité d’une offre robuste de cloud souverain dans un contexte économique planétaire très compétitif.

Si l’hébergement des données critiques reste à l’apanage des datacenters internes, qu’ils utilisent des technologies de disque dur traditionnels, flash ou hybrides, pour plus d’un sondé sur quatre, 2025 marque une véritable croissance de l’approche multicloud hybride (mix de datacenter sur site et d’hébergement cloud, public ou privé), avec près de 40% de croissance en un an. Autre enseignement de cette nouvelle étude, la montée en puissance du Stockage as a Service (STaaS). Le STaaS gagne en popularité, avec 15,1% des sondés l’utilisant déjà et 12,9% ayant un projet identifié en cours pour 2025. Avec plus d’un DSI sur deux n’ayant cependant pas encore de projet de ce type en cours et un décideur sur cinq reconnaissant une réflexion active sur le STaaS, il en ressort un potentiel de croissance pour cette solution, qui vient en complément idéal du cloud dans une logique d’hybridation multicloud du datacenter.

Toujours plus d’IA impliquant de nouveau défis de cyber sécurité et de confiance

L’automatisation des infrastructures reste un domaine à développer. Bien que l’étude de 2024 nous eût déjà appris que la sauvegarde est aujourd’hui majoritairement automatisée, l’année 2025 fait ressortir l’émergence du pilotage de l’automatisation par l’IA et une demande croissante d’accès à des ressources additionnelles pour l’IA pour près de trois décideurs sur dix et une réflexion avancée pour plus d’un tiers des sondés. Ce besoin croissant met en lumière l’importance de la planification et de la gestion des ressources pour soutenir les initiatives d’IA. La cybersécurité demeure enfin une priorité absolue pour les DSI : 62,4% des sondés identifient le risque cyber comme un élément pénalisant la bonne marche de leurs solutions applicatives. La prévention des attaques et la protection des données sont des enjeux critiques, nécessitant des investissements continus et des stratégies robustes. En tant que stockage le plus sécurisé de la planète, avec une protection continue contre les ransomware avec l’IA et l’intégration de solutions de cryptographie post-quantique, les solutions de NetApp répondent aujourd’hui à l’ensemble de ces défis. Les chiffres de cette étude française confortent également les enseignement de l’étude AI Space Race de NetApp aux USA, Chine, Royaume-Uni et Inde, plaçant les décideurs informatiques français dans une dynamique favorable dans la course à l’innovation avec l’IA.

Conclusion et Perspectives

« La croissance des volumes de données et l’adoption de l’IA, dans un contexte de cyberattaques accru, sont des défis majeurs pour les DSI en 2025. » souligne Guillaume de Landtsheer, Vice-Président et Directeur Général de NetApp France. « Nos solutions innovantes, tirant avantage du portefeuille de technologies Flash, SAN et NAS leader sur le marché aux services Cloud en passant par Keystone, notre offre de Stockage as a Service, intègrent nativement la protection contre les ransomware avec l’IA et bientôt, la cryptographie post-quantique. Elles offrent une réponse adaptée aux exigences de sécurité et de performance des infrastructures critiques, permettant une hybridation multicloud efficace et sécurisée. »

Les résultats de cette étude montrent que les DSI français possèdent une solide base de connaissances technologiques et privilégient les solutions on-premise pour le stockage des applications critiques. Cependant, des défis restent à relever, notamment en matière de gestion de l’accroissement des volumes de données, de cybersécurité et d’automatisation des infrastructures à l’ère de l’IA.