Réservations de vacances d’été : 60 % des Français ne savent pas comment se protéger des arnaques

juin 2025 par YouGov pour Kaspersky

L’été arrive à grands pas, et les travailleurs ne sont pas les seuls à s’impatienter : la période estivale est un temps privilégié pour les cybercriminels, qui redoublent d’ingéniosité pour piéger les voyageurs. Une nouvelle étude Kaspersky révèle que si 93 % des Français sont conscients que leurs données personnelles peuvent être compromises, 60 % admettent ne pas savoir comment se protéger efficacement. En découle une vulnérabilité qui les expose à des arnaques à répétition, tirant parti de l’identité de marques de confiance et de l’ingénierie sociale.

Un faux sentiment de sécurité

Ces stratagèmes, Armand, en a fait les frais. Fin 2024, ce dernier réserve un studio à 100 €/nuit sur un site de réservation d’hébergement en ligne reconnu, pour un séjour à Dublin. L’annonce semble légitime : elle comprend des informations sur le check-in, des photos professionnelles, et une confirmation lui est envoyée par e-mail par le site de réservation, d’apparence authentique. C’est un technophile averti, ayant recours à des cartes virtuelles aux authentifications à deux facteurs, et pourtant, il s’est tout de même laissé piéger par une demande de validation de carte de crédit. Une fois à Dublin, il a découvert que plus de 1 000 £ ont été frauduleusement débités sur son compte via Apple Pay. Il soupçonne que ses données ont été compromises lors d’une faille de sécurité majeure ayant touché le site de réservation.

Un manque de préparation

Son cas n’est pas isolé. L’étude de Kaspersky révèle en effet que 38 % des Français ont déjà reçu un message frauduleux se faisant passer pour une marque de locations de vacances connue, et près d’un Français sur 10 a failli se faire piéger, preuve de la crédibilité croissante des attaques.

Malgré tout, ils sont une minorité à prendre des dispositions pour leur sécurité, comme activer l’authentification à deux facteurs (26 %), ou utiliser des cartes bancaires virtuelles (13 %).

On peut en partie imputer ce manque de vigilance au fait que près d’un Français sur deux ne se doute pas que les arnaques sont plus fréquentes avant les vacances.

« Les techniques d’ingénierie sociale évoluent, et les arnaqueurs mettent en place des stratagèmes de plus en plus avancés pour arriver à leurs fins. Le cas présenté en est la preuve : même les internautes les plus aguerris ne sont pas à l’abri et doivent redoubler de vigilance, en ajustant leurs pratiques pour contrer cette menace grandissante », Marc Rivero, chercheur principal en sécurité au sein de l’équipe Global Research & Analysis Team (GReAT) de Kaspersky.

Méthodologie

L’étude a été réalisée avec YouGov pour Kaspersky fin mai 2025, sur l’exposition des usagers aux arnaques liées aux réservations de vacances. Cette étude a été menée sur un échantillon de 1014 personnes Français.