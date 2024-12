Réseaux sociaux et fêtes de fin d’année, Surfshark avertit les Français sur les risques

décembre 2024 par Surfshark

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreuses personnes partagent leurs moments de convivialité sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de photos de voyage ou de réunions en famille. Bien que ces activités semblent anodines, elles peuvent attirer l’attention des cybercriminels et engendrer des risques importants pour la sécurité et la vie privée.

Selon une étude récente , 78 % des Français utilisent les réseaux sociaux quotidiennement , et ce chiffre grimpe pendant les périodes festives.

Alors que les réseaux sociaux sont devenus un espace incontournable de partage, un constat alarmant émerge : 34 % des Français regrettent d’avoir partagé des éléments de leur vie privée en ligne . Ce sentiment de regret est encore plus marqué chez les jeunes générations, avec 59 % des 18-24 ans et 50 % des 25-39 ans qui avouent se sentir gênés par la présence de certaines informations les concernant sur Internet selon une étude du Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL .

Maud Lepetit , Responsable France chez Surfshark, met en lumière les principaux dangers liés à ces pratiques et partage des conseils pour rester en sécurité :

1. Évitez de publier ses projets de voyage

o Le risque : Publier ses déplacements peut indiquer que son domicile est inoccupé, attirant cambrioleurs et autres malfaiteurs.

o Le conseil : Attendre son retour pour partager ses photos, ajuster ses paramètres de confidentialité et limiter la visibilité de ses publications à des personnes de confiance.

2. Protéger les métadonnées de ses photos

o Le risque : Les métadonnées (comme les coordonnées GPS) des photos peuvent révéler la localisation.

o Le conseil : Désactiver le géomarquage sur ses appareils ou utiliser des applications pour supprimer ces informations avant de publier.

3. Respecter la vie privée de sa famille

o Le risque : Les photos d’enfants ou de proches peuvent être exploitées par des outils de reconnaissance faciale ou tomber entre de mauvaises mains.

o Le conseil : Partager ces photos uniquement en privé et éviter de les poster sur des plateformes publiques.

4. Faire attention aux détails en arrière-plan

o Le risque : Les photos peuvent involontairement révéler des informations personnelles comme une adresse, des biens ou des habitudes.

o Le conseil : Vérifier toujours ce qui apparaît sur les photos avant de les publier.

5. Se méfier des arnaques de phishing

o Le risque : Les cybercriminels profitent de l’afflux de messages de vœux pour envoyer des emails frauduleux ou des messages malveillants.

o Le conseil : Éviter de cliquer sur des liens ou pièces jointes suspects, même s’ils semblent provenir de sources fiables, et toujours vérifier l’authenticité des communications.

6. "Se déconnecter pour mieux se reconnecter"

o Le conseil : Prendre des pauses loin des écrans pour profiter pleinement de moments en famille ou entre amis, en cuisinant, jouant ou faisant des balades ensemble.