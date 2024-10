Renforcer la sécurité de Kubernetes dans vos chaînes d’approvisionnement logicielles avec les certificats TLS

octobre 2024 par Yateesh Bhardwaj, chef de produit, GMO GlobalSign

Si vous êtes un développeur de logiciels ou un ingénieur DevOps, vous savez à quel point Kubernetes est important pour vous permettre de déployer des applications évolutives basées sur des conteneurs afin de répondre aux besoins critiques de votre entreprise. De plus, l’enquête annuelle 2023 de la Cloud Native Computing Foundation a révélé une croissance significative de Kubernetes - de 76 % à 89 % - en seulement un an, de 2022 à 2023. L’adoption de Kubernetes a connu une hausse significative ces dernières années par rapport à ses concurrents en raison de sa facilité d’utilisation. En outre, il est capable de gérer des services de conteneurs à grande échelle dans une architecture microservices. Pour cette raison, Kubernetes est devenu un système d’exploitation de facto pour les charges de travail de production basées sur des conteneurs.

Avec sa simplicité, il n’est pas étonnant que Kubernetes soit aimé et utilisé par des millions de développeurs dans le monde entier. Selon l’enquête de la CNCF, 71 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles utilisaient Kubernetes en production et 18 % l’évaluent en vue de l’utiliser pour gérer la charge de leurs applications.

Cependant, cette adoption croissante s’accompagne de préoccupations accrues en matière de sécurité, en particulier au sein des chaînes d’approvisionnement en logiciels. Si l’on considère les dommages causés par des événements tels que l’attaque massive de SolarWinds en 2020, l’incident de MGM l’année dernière et l’attaque moins connue de CodeCov en 2020, il est clair qu’il est primordial d’assurer une communication sécurisée et l’intégrité à travers ces chaînes. L’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir est la mise en œuvre de certificats TLS (Transport Layer Security).

La sécurité de Kubernetes suscite des inquiétude

Il existe même d’autres preuves liées aux préoccupations concernant la sécurité de Kubernetes. Par exemple, l’édition 2024 du rapport sur l’état de la sécurité de Kubernetes de Red Hat a également noté que "sur la base d’une enquête menée auprès de 600 professionnels du DevOps, de l’ingénierie et de la sécurité du monde entier [...], 67 % des répondants ont retardé ou ralenti le déploiement en raison de préoccupations liées à la sécurité de Kubernetes", ajoutant que "46 % des répondants ont identifié une perte de revenus ou de clients à la suite d’un incident lié à la sécurité des conteneurs et de Kubernetes."

L’importance de TLS dans Kubernetes

Les certificats TLS jouent un rôle crucial dans la sécurisation des communications dans les clusters Kubernetes et dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des logiciels. Ils assurent le chiffrement, garantissant que les données en transit sont protégées contre l’écoute et la falsification. En outre, les certificats TLS authentifient l’identité des parties communicantes, garantissant que les interactions se font avec des services légitimes et non avec des acteurs malveillants. Dans le contexte d’une chaîne d’approvisionnement logicielles, cela signifie que chaque composant - du développement au déploiement - est vérifié et sécurisé.

Sécuriser le plan de contrôle de Kubernetes

Le plan de contrôle Kubernetes, qui comprend le serveur API, etcd, le planificateur et le gestionnaire de contrôleur, est le cœur d’un cluster Kubernetes. La sécurisation est essentielle car elle gère l’état du cluster.

Serveur API : Le serveur API est le point d’entrée pour toutes les tâches administratives. TLS est essentiel ici pour crypter les demandes et les réponses de l’API. Veillez à ce que le serveur API soit configuré de manière à n’accepter que des demandes via HTTPS et utilisez des configurations TLS solides et à jour. Effectuez une rotation régulière des certificats TLS afin de minimiser le risque de compromission.

etcd : Ce magasin clé-valeur contient l’état du cluster et doit être sécurisé pour empêcher tout accès non autorisé. Utilisez les protocoles TLS client-serveur et peer-topeer pour chiffrer les communications entre les membres et les clients d’etcd. Cela garantit l’intégrité et la confidentialité des données au sein du cluster etcd.

Kubelets : Chaque nœud exécute un kubelet, responsable des opérations au niveau du nœud. La sécurisation de la communication des kubelets avec le serveur API à l’aide de certificats TLS garantit que seuls les nœuds légitimes participent au cluster.

Contrôleurs d’entrée : Les contrôleurs d’entrée jouent un rôle crucial dans l’acheminement du trafic externe vers les services au sein du cluster. La sécurisation de ces contrôleurs d’entrée par des certificats TLS (Transport Layer Security) est essentielle pour protéger la confidentialité et l’intégrité des données transmises sur le réseau.

Lorsque vous utilisez l’outil Cert-manager pour émettre des certificats pour sécuriser Kubernetes à partir de divers émetteurs publics ou privés, recherchez une autorité de certification qui offre à ses émetteurs publics et privés la possibilité d’émettre des certificats TLS pour divers besoins de sécurisation de vos clusters Kubernetes dans les environnements de production et de développement.

Mise en œuvre de TLS dans la chaîne d’approvisionnement des logiciels

La chaîne d’approvisionnement d’un logiciel comporte généralement plusieurs étapes, depuis le développement du code jusqu’à la création, le stockage et le déploiement d’images de conteneurs.

Chaque étape doit être sécurisée pour garantir l’intégrité et l’authenticité du logiciel

Dépôts de code source : Utilisez TLS pour sécuriser les connexions aux dépôts de code source (par exemple, GitHub, GitLab). Cela permet de protéger le code en transit contre l’interception ou la modification. En outre, utilisez TLS mutuel (mTLS) pour vous assurer que le client et le serveur s’authentifient l’un l’autre, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

Pipelines CI/CD : Les pipelines d’intégration et de déploiement continus (CI/CD) automatisent la création, le test et le déploiement des applications. Sécurisez les outils CI/CD et les canaux de communication avec TLS pour empêcher l’injection de code malveillant. En outre, envisagez d’utiliser des validations signées et de vérifier les signatures pour garantir l’intégrité du code.

Registres de conteneurs : Les registres stockent les images des conteneurs, qui doivent être transmises de manière sécurisée pour éviter toute altération. Mettez en œuvre le protocole TLS pour toutes les connexions vers et depuis les registres de conteneurs. En outre, utilisez des outils de signature et de vérification des images (par exemple, Docker Content Trust, Notary) pour vous assurer que seules des images fiables sont déployées.

Contrôleurs d’admission Kubernetes : Les contrôleurs d’admission peuvent appliquer des politiques de sécurité au sein du cluster. La mise en œuvre de TLS pour la communication entre les contrôleurs d’admission et le serveur API garantit que les politiques sont appliquées en toute sécurité.

L’utilisation correcte des certificats TLS dans vos chaînes d’approvisionnement logicielles peut contribuer à réduire les risques d’incidents de cybersécurité, tels qu’une attaque de la chaîne d’approvisionnement ou une attaque de l’homme du milieu. Il existe plusieurs fournisseurs sur le marché vers lesquels les entreprises peuvent se tourner pour les aider à naviguer et à résoudre ce problème.

Quelle que soit la solution que vous choisirez, votre entreprise en sortira gagnante, car votre chaîne d’approvisionnement sera beaucoup plus sûre, ce qui vous permettra de respirer un peu plus librement.