Relief Validation devient le premier fournisseur commercial de signatures électroniques du Bangladesh

juin 2024 par Marc Jacob

Relief Validation, une coentreprise de Veridos et de DG Infotech, apporte une importante contribution à l’initiative « Smart Bangladesh ». L’autorité bangladaise Controller of Certifying Authorities (CCA) a accrédité l’entreprise comme l’un des premiers fournisseurs de signatures électroniques à part entière et juridiquement valables.

Grâce à sa plateforme, Relief Validation permet à l’ensemble des citoyens, des entreprises et des institutions du Bangladesh d’utiliser des signatures électroniques équivalentes aux traditionnelles signatures manuscrites sur des documents papier. L’université des sciences et technologies de Shahjalal est le premier partenaire contractuel de Relief Validation. Elle utilise la solution de l’entreprise pour délivrer à ses étudiants des diplômes numériques signés électroniquement.

« En utilisant des signatures électroniques, nous encourageons le progrès et révolutionnons la validation et l’accessibilité des diplômes et des certificats universitaires », explique le professeur Farid Uddin Ahmed, vice-chancelier de l’université des sciences et technologies de Shahjalal. « Nous sommes le fer de lance d’une approche révolutionnaire de la validation académique, qui garantit la reconnaissance par les ambassades et les universités internationales et permet ainsi à nos diplômés de progresser dans le monde entier. »

Les signatures électroniques juridiquement valables jouent un rôle déterminant dans la réalisation de la vision « Smart Bangladesh ». L’initiative menée par la Première ministre Sheik Hasina a pour objectif de transformer le Bangladesh en une société technologiquement avancée et durable. Elle repose sur les quatre piliers suivants : Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy et Smart Society.

L’entreprise allemande Veridos et l’entreprise bangladaise DG Infotech ont créé la coentreprise Relief Validation. Veridos est un fournisseur mondial de solutions d’identité intégrées et fournit déjà les passeports électroniques du Bangladesh. DG Infotech est un fournisseur innovant de solutions numériques pour le secteur financier, ainsi que de solutions numériques de paiement et d’identité pour les institutions gouvernementales.