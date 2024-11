Relever les défis des environnements informatiques hybrides à l’ère du rapatriement des données du cloud

novembre 2024 par Kevin Kline, évangéliste technologique SolarWinds

Le passage au cloud a été une véritable ruée vers l’or numérique qui a révolutionné le mode de fonctionnement des entreprises, en offrant des avantages tels qu’une meilleure évolutivité et une meilleure rentabilité, ainsi que la possibilité de déployer rapidement des applications, des charges de travail et des données basées sur le cloud. Aujourd’hui, le calme est revenu. Le cloud computing est devenu la nouvelle norme et fait partie intégrante de l’infrastructure informatique moderne. Certaines entreprises ont commencé à réévaluer leurs stratégies en matière de cloud et, dans certains cas, choisissent de rapatrier certaines ressources et charges de travail sur site. Cette tendance a encore accru la complexité des environnements informatiques hybrides et souvent multiclouds.

Sans des solutions adaptées, les équipes informatiques risquent d’être confrontées à une visibilité réduite, ce qui complique la gestion efficace de leurs environnements hybrides. Cette situation peut à son tour entraîner des difficultés à respecter les exigences en matière de temps de fonctionnement. Cela laisse également moins de temps pour l’innovation. Alors que les équipes se familiarisent avec leurs environnements informatiques à l’ère du rapatriement des données du cloud, il est utile de revenir sur le parcours qui nous a menés jusqu’ici et sur les mesures que le secteur peut prendre pour s’assurer de sa bonne position pour avoir un environnement informatique performant sur site, dans le cloud et au-delà.

L’adoption du cloud stimule l’innovation, mais s’accompagne de nouveaux défis

Les entreprises qui ont choisi d’investir dans le cloud se sont lancées dans un voyage en terre inconnue. Cette expansion a souvent été motivée par un besoin de flexibilité, les plateformes cloud permettant aux entreprises d’adapter rapidement leurs ressources aux demandes fluctuantes. L’un des aspects les plus intéressants du cloud est que les entreprises peuvent innover rapidement. De l’analyse avancée à l’automatisation, le cloud a permis aux entreprises d’adopter les dernières avancées comme l’IA et l’apprentissage automatique, leur permettant ainsi d’avoir une longueur d’avance dans un marché en évolution rapide.

Si l’expansion du cloud a offert de nombreux avantages, elle a également posé de nouveaux défis qui peuvent amener les entreprises à reconsidérer leur approche. Les dépenses peuvent rapidement devenir incontrôlables si elles ne sont pas sérieusement maîtrisées et optimisées. Cela incite alors les entreprises à réévaluer si les avantages de l’expansion du cloud l’emportent vraiment sur les coûts. En outre, l’intégration et l’interopérabilité sont devenues des préoccupations majeures à mesure que les entreprises étendent leur présence sur le cloud. Dans certains cas, il s’est avéré plus complexe que prévu de veiller à ce que les nouvelles ressources dans le cloud s’intègrent facilement aux systèmes existants. Enfin, des problèmes de sécurité peuvent se poser : de nombreuses entreprises pensent que le cloud public n’est pas sécurisé pour leurs données. Ces facteurs peuvent amener certaines entreprises à envisager le rapatriement de certaines charges de travail dans des environnements sur site.

Le rapatriement des données du cloud offre aux entreprises un moyen de reprendre le contrôle et de faire face aux problèmes émergents

L’histoire du rapatriement des données du cloud est souvent celle d’une reprise du contrôle opérationnel. Selon un rapport récent, 25 % des entreprises interrogées transfèrent déjà certaines charges de travail cloud sur site. Le rapatriement offre la possibilité de résoudre des problèmes, tels que l’augmentation des coûts, les préoccupations relatives à la confidentialité des données et les problèmes de sécurité. Selon les circonstances, la gestion interne des ressources informatiques peut permettre à certaines entreprises de personnaliser leur infrastructure pour répondre à ces besoins spécifiques tout en assurant un contrôle direct des performances et de la sécurité.

Avec l’augmentation des réglementations relatives à la confidentialité et à la protection des données, un meilleur contrôle du stockage et de la gestion des données sur site offre des avantages significatifs en simplifiant les efforts de mise en conformité. Côté performances, les systèmes sur site peuvent parfois offrir une latence plus faible que les services cloud, en particulier si les centres de données sont plus proches de la base d’utilisateurs de l’entreprise. Pour les applications nécessitant un traitement à grande vitesse ou un accès aux données en temps réel, le rapatriement des charges de travail critiques peut améliorer les performances et limiter les temps de latence.

Cependant, le rapatriement des données du cloud peut souvent poser des défis. Les coûts associés au retour des services sur site peuvent être importants : il faut tenir compte du nouveau matériel, de l’augmentation de la maintenance et des dépenses énergétiques. Pourtant, pour certains, la contrepartie financière du rapatriement en vaut la peine, en particulier si les dépenses liées au cloud deviennent incontrôlables ou si des économies significatives peuvent être réalisées en gérant les ressources en partie sur site. Le rapatriement des données du cloud représente un risque calculé qui, s’il est pris pour les bonnes raisons et bien exécuté, peut permettre à de nombreuses entreprises de gagner en efficacité et en tranquillité d’esprit.

L’informatique hybride combine le meilleur des environnements dans le cloud et sur site, avec ses propres complexités

Le rapatriement partiel aboutit à l’augmentation continue des environnements informatiques hybrides, dans lesquels les entreprises combinent des solutions cloud et sur site afin d’optimiser les performances, les coûts et la sécurité. Avec 72 % des entreprises qui utilisent désormais une architecture cloud hybride, de nombreuses entreprises reconnaissent la valeur de l’équilibrage des charges de travail et la flexibilité apportée.

Si cette approche présente plusieurs avantages, elle introduit également une complexité dans la gestion et l’optimisation des ressources entre les différentes plateformes. Le rapport SolarWinds IT Trends Report souligne que l’accélération de l’informatique hybride a conduit à une complexité accrue des réseaux, ce qui a diminué la confiance des professionnels de l’informatique dans la gestion de ces environnements. Pour relever efficacement ces défis, il est essentiel de disposer d’un solide programme d’observabilité. Grâce aux outils d’observabilité de cloud hybride, les entreprises peuvent suivre les performances, stimuler la productivité, garantir l’intégrité du système et résoudre rapidement les problèmes, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt et les pannes et d’améliorer la disponibilité des services pour les employés et les clients. En améliorant la transparence et l’intelligence, les outils d’observabilité renforcent en définitive la résilience de l’ensemble de l’infrastructure informatique, quelle que soit la voie empruntée par l’entreprise en matière de cloud.

Lorsqu’elles décident quelles charges de travail doivent être transférées sur site ou conservées dans le cloud, les entreprises doivent examiner attentivement leurs besoins spécifiques, tels que les contraintes de coûts, les exigences en matière de performances et les obligations de conformité. Les solutions hybrides avancées en matière d’observabilité peuvent également être utiles à cet égard. L’observabilité hybride fournit des informations essentielles sur les performances dans tous les environnements, aidant les entreprises à décider quelles charges de travail sont les mieux adaptées pour rester dans le cloud et lesquelles devraient être rapatriées sur des systèmes sur site. Cela garantit une efficacité optimale et un alignement sur les objectifs stratégiques.

Alors que les entreprises continuent d’évaluer les avantages des environnements informatiques dans le cloud, sur site et hybrides, la décision de rapatriement ou de développement dans le cloud est plus qu’une considération technique : il s’agit d’une décision stratégique qui fixe le cap de l’architecture informatique future et de l’efficacité opérationnelle. En s’appuyant sur des solutions d’observabilité hybride, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées qui s’alignent sur leurs objectifs stratégiques, ce qui leur permet de rester flexibles et compétitives dans un paysage numérique de plus en plus complexe.