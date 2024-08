Réinventer la Protection des Inventions en IT : Vers une Procédure Adaptée à l’Évolution Technologique

août 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

Dans le monde des brevets, les innovations technologiques sont soumises aux mêmes règles que les inventions industrielles traditionnelles. Cependant, dans le domaine de l’informatique (IT), où les progrès sont continus et rapides, ce cadre traditionnel montre des faiblesses. Une innovation en IT peut devenir obsolète bien avant qu’elle ne soit officiellement protégée par un brevet, mettant en péril la sécurité et la propriété intellectuelle des créateurs. Cet article propose de repenser et moderniser la manière dont nous protégeons les inventions dans le domaine de l’IT, afin de les rendre plus adaptées à l’évolution rapide des technologies.

I. Les Limites de la Procédure Actuelle de Brevet

La procédure classique de dépôt de brevet repose sur des étapes longues et rigides. Les inventeurs doivent souvent attendre plusieurs années avant que leur invention soit officiellement brevetée, avec des coûts élevés liés aux démarches administratives et légales. Ce processus est efficace pour des innovations dans des secteurs où les changements sont progressifs, comme dans l’industrie manufacturière, mais il devient rapidement inadapté lorsque l’on parle de l’IT, où la technologie évolue à un rythme effréné.

En IT, les concepts peuvent être développés, testés, améliorés et même entièrement transformés en quelques mois. Par conséquent, une invention décrite dans un brevet déposé il y a quelques années ne reflète souvent plus la réalité du produit final. Cela crée un décalage dangereux, où une invention est protégée sur le papier, mais son essence réelle n’est plus couverte par la législation, exposant ainsi l’inventeur à des risques de copie ou de vol d’idée.

II. Pourquoi une Nouvelle Procédure est Nécessaire pour l’IT

Les brevets, conçus pour une protection à long terme, sont naturellement moins efficaces dans un domaine où la durée de vie d’une technologie peut être brève. Dans le cas des inventions IT, l’innovation est souvent un processus itératif. Cela signifie que les produits technologiques sont continuellement modifiés pour répondre aux défis nouveaux et évolutifs de l’environnement numérique. Par exemple, une solution de cybersécurité développée pour protéger un type particulier de menace doit souvent être modifiée pour faire face à de nouvelles attaques. Ce cycle constant d’améliorations rend le système actuel de brevets inefficace.

De plus, cette inadéquation freine la capacité des entreprises IT à innover rapidement. Elles sont forcées de choisir entre prendre des mesures juridiques onéreuses et longues pour protéger une invention, ou continuer à développer leur produit sans protection, augmentant ainsi le risque que d’autres entreprises copient ou volent leur travail. Cette situation engendre une grande insécurité pour les créateurs et les développeurs.

III. Proposition de Nouvelle Procédure de Protection des Inventions en IT

Face à cette problématique, il est crucial de proposer un cadre plus souple et plus efficace pour la protection des inventions dans l’IT. L’idée serait de créer une plateforme numérique officielle, supervisée par une autorité compétente, qui permettrait aux inventeurs d’enregistrer leurs créations au fur et à mesure de leur développement.

1. Une plateforme numérique officielle : Les acteurs du domaine IT pourraient accéder à ce site via un compte privé et sécurisé. L’inventeur serait le seul à pouvoir consulter et gérer son compte, garantissant ainsi la confidentialité de ses travaux.

2. Enregistrement par étapes : L’inventeur pourrait y enregistrer chaque étape de son processus de création. Ce qui est enregistré ne pourrait être ni modifié, ni effacé, garantissant ainsi une traçabilité irréfutable des étapes de développement de l’invention. Cela permettrait de protéger l’innovation dès ses premières étapes, sans attendre que celle-ci soit finalisée.

3. Protection immédiate et souple : Contrairement à la procédure classique de brevet, cette plateforme garantirait une protection immédiate, chaque étape de l’enregistrement étant horodatée avec une date certaine. Cela permettrait d’éliminer les délais de plusieurs années liés au processus de brevetage traditionnel.

4. Contrôle de la diffusion et des consultations : Une fois que l’inventeur considère que son travail est finalisé, il pourrait enregistrer officiellement son invention. Celle-ci serait alors rendue publique par l’autorité compétente, mais l’inventeur garderait le contrôle sur la consultation, la visualisation et le téléchargement de son travail. Chaque personne consultant l’invention serait identifiée via un ID unique, garantissant une traçabilité totale.

5. Suivi en temps réel : L’inventeur aurait un accès complet à l’historique des consultations de son travail. Cela lui permettrait de suivre la visibilité de son invention et d’être informé en temps réel de toute tentative d’accès à ses données.

Conclusion

La révision du système de protection des inventions dans le domaine de l’IT est une nécessité inéluctable. Le cadre rigide et lent des brevets traditionnels ne correspond plus aux besoins actuels d’un secteur en constante évolution. En proposant une procédure flexible, rapide et numérique, nous pouvons mieux protéger les inventeurs tout en stimulant l’innovation dans le secteur de l’informatique. Une telle évolution de la législation pourrait non seulement sécuriser les créations, mais aussi encourager un environnement plus dynamique et compétitif pour les inventeurs IT.