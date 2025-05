ReeVo annonce le déploiement de sa marque unifiée en France

La transition d’Abbana ReeVo vers la marque unifiée ReeVo représente bien plus qu’un simple changement de nom. Cette initiative incarne une transformation de la stratégie commercial afin de :

• accélérer la pénétration du marché via une stratégie exclusive de partenaires revendeurs ;

• proposer en France un portefeuille élargi de services cloud sécurisés, de cybersécurité et Cloud Native & DevSecOps

• renforcer la position de ReeVo comme alternative souveraine européenne dans le cloud.

Le marché français bénéficiera désormais de la puissance du réseau européen de partenaires certifiés de ReeVo

Alors que le modèle commercial d’Abbana ReeVo reposait sur des ventes directes aux clients français, dorénavant ReeVo commercialisera exclusivement ses services par le biais de partenaires distributeurs et revendeurs, formés et certifiés au sein de sa ReeVo Academy.

L’adoption d’une nouvelle identité pour ReeVo en France marque aussi l’arrivée de nombreuses nouvelles capacités technologiques sur ce marché. Pour n’en citer que quelques unes :

• Une cybersécurité à 360° optimisée par l’intelligence artificielle : ReeVo propose une cybersécurité à 360° certifiée “Made In Europe”, optimisée par l’intelligence artificielle. Sa gamme complète de services MCS (maintien en condition de sécurité) s’articule autour d’un SOC français et européen, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour superviser l’intégralité du périmètre IT interne et externe (Shadow IT, Leaks, DarkWeb) de ces clients. Grâce à l’IA, ReeVo détecte les signaux faibles, automatise l’analyse des incidents et enrichit ses reportings. Via son outil propriétaire CyberGrid, ReeVo offre une vision consolidée et en temps réel de la posture de sécurité du parc informatique.

• Cloud Souverain & Européen : avec neuf datacenters en Europe (France, Espagne, Italie), ReeVo garantit une sécurité et une conformité de premier plan pour l’ensemble des secteurs d’activité. En France, l’entreprise est déjà certifiée HDS et en cours de qualification SecNumCloud. Cette couverture géographique étendue, alliée à ses nombreuses certifications, permet à ses clients de satisfaire aux exigences sectorielles et réglementaires les plus strictes, afin de conquérir ou maintenir leurs parts de marché.

• Cloud Native PaaS : basée sur une distribution Kubernetes open-source conçue par ReeVo et certifiée CNCF, cette plateforme est optimisée pour l’hybridation et le multi-cloud. Compatible avec la majorité des Cloud Providers, elle garantit performance et sécurité pour tous les déploiements. En centralisant les ressources hybrides et multi-cloud, le Cloud Native PaaS de ReeVo offre souveraineté, agilité et résilience aux organisations, même dans un contexte géopolitique et fonctionnel incertain.

• Grâce à l’analyse combinée de tous les événements et flux de réseau, le Security Operation Centre (SOC) de ReeVo détecte avec précision les irrégularités et les menaces très avancées. Cette infrastructure de surveillance dédiée, active 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, dispose des outils nécessaires pour prévenir les cyberattaques ou, si elles se sont déjà produites, pour fournir une réponse automatique afin de déployer des actions correctives dans les plus brefs délais - en arrêtant et en contenant les effets de l’incident - et avec le moins d’intrusion possible dans les opérations.

Enfin, ReeVo réaffirme son positionnement de fournisseur de services de cloud souverain : fort de 20 certifications internationales, ReeVo garantit des solutions sécurisées et conformes aux standards les plus exigeants du marché.

Par ailleurs, grâce à la triple réplication des données sur plusieurs serveurs répartis géographiquement, ses services de cloud bénéficient d’une haute fiabilité. Les données sont hébergées uniquement dans des data centers de niveau Tier IV, situés dans chaque pays où ReeVo opère, respectant ainsi pleinement le principe de la souveraineté des données.