Reemo lance une offre entreprise axée sur la cybersécurité

mars 2024 par Marc Jacob

Après avoir levé 500 000 euros fin 2023 afin d’accélérer son développement international, Reemo lance une nouvelle offre, Reemo Containers. Orientée cybersécurité, elle permet aux DSI de déployer un catalogue d’applications dans des conteneurs sécurisés et à leurs équipes d’y accéder instantanément depuis n’importe où pour travailler en toute sérénité et sécurité.

Après avoir réuni plus de 27 000 utilisateurs dans 27 pays en 3 ans grâce à sa technologie de visualisation distante, Reemo se lance désormais à l’assaut de la sécurité informatique avec Reemo Containers. Grâce à ce nouveau produit, Reemo offre un environnement de travail à distance accessible depuis un navigateur web totalement sécurisé..

Basée sur la conteneurisation, elle aide à protéger efficacement les données des entreprises et offre une véritable résilience aux applications. "Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle offre qui permet à Reemo de répondre aux challenges des DSI et experts en cybersécurité tout en offrant puissance et flexibilité" déclare Yann Fourré, CEO et co-fondateur de Hubitech, société à l’origine de Reemo.

Un conteneur pour les protéger tous

Concrètement, les conteneurs permettent de créer une architecture plus robuste et limitent les attaques potentielles, offrant une sécurité supplémentaire. Ils renforcent la résistance aux menaces tout en protégeant les assets sensibles des entreprises. Grâce à Reemo Containers, les entreprises peuvent désormais accéder à des applications de création surpuissantes, dans des conteneurs et à l’intérieur d’un navigateur web, en toute sécurité depuis n’importe quelle machine, même à distance.