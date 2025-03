Red Hat s’associe à Axiom Space pour lancer et optimiser l’unité 1 de son datacenter sur orbite

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Red Hat, Inc. et Axiom Space, principal fournisseur d’infrastructures et services spatiaux à vocation commerciale, annoncent leur collaboration dans le cadre du programme Data Center Unit-1 (AxDCU-1) de l’entreprise spatiale américaine, avec un lancement prévu au printemps 2025 pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). Soutenu par la plateforme Red Hat Device Edge, ce prototype de traitement des données permettra de réaliser divers essais à bord de l’ISS et de démontrer dans un premier temps les capacités requises d’un datacenter orbital (ODC).

Le prototype élaboré pourra tester des applications en matière de cloud computing, d’intelligence artificielle et de machine learning (AI/ML). Il réalisera également diverses expériences de fusion de données et de cybersécurité dans l’espace. L’AxDCU-1 s’inscrit dans le cadre des travaux que poursuit actuellement Axiom Space pour développer une infrastructure spatiale appelée à marquer notre temps.

Red Hat Device Edge combine la distribution, conçue pour l’entreprise, du projet communautaire open source MicroShift que pilote Red Hat, avec la distribution Kubernetes légère dérivée des capacités de pointe qu’offre la plateforme d’applications Red Hat OpenShift, avec Red Hat Enterprise Linux et Red Hat Ansible Automation Platform. Red Hat Device Edge permettra à Axiom Space d’héberger en orbite des applications cloud hybrides et des workloads cloud-natifs.

L’ODC d’Axiom Space a pour objectif d’offrir des avantages tangibles à l’humanité sur Terre et de réduire les délais inhérents au traitement et à l’analyse des données en orbite. Grâce au stockage dans le cloud et à une infrastructure edge indépendants des modalités terrestres, l’ODC permettra un traitement des données plus proche de la source, qu’il s’agisse de stations spatiales ou de satellites, évitant ainsi de transiter par les datacenters installés sur notre planète. Cette architecture permettra de s’affranchir en grande partie de connexions réseaux coûteuses, lentes, intermittentes, voire indisponibles, avec pour résultat des prises de décision plus sûres et plus rapides dans l’espace.

L’objectif est de permettre à Axiom Space et à ses partenaires d’accéder à des capacités de traitement en temps réel qui poseront les bases pour bénéficier d’une fiabilité et d’une cybersécurité accrues dans l’espace, ouvrant la voie vers plus d’applications. Les cas d’usage associés à l’ODC portent notamment sur le support des satellites d’observation de la Terre, avec un traitement et un stockage des données dans l’espace qui offriront de multiples avantages – latence réduite, entraînement AI/ML adéquat en orbite, authentification multifactorielle, capacités de détection et de réponse aux cyber-intrusions, autonomie contrôlée, analyse météorologique in situ, backup et reprise après incident, depuis l’espace, au profit des infrastructures critiques sur Terre.

Le lancement du Data Center AxDCU-1 constituera un nouveau jalon dans le parcours d’Axiom Space, qui a pour ambition de regrouper des industriels autour d’activités spatiales novatrices, en mobilisant des entreprises qui n’auraient jamais auparavant envisagé l’espace comme option. Du développement de sa station spatiale commerciale jusqu’à la création d’ODC évolutifs, Axiom Space élabore des infrastructures industrielles qui permettront de vivre et de travailler dans l’espace, tout en impactant positivement les conditions de la vie sur Terre.