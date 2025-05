Red Hat présente Red Hat Enterprise Linux 10

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Red Hat, Inc annonce Red Hat Enterprise Linux 10, la nouvelle version de la plateforme Linux d’entreprise leader sur le marché conçue pour répondre aux nouvelles exigences des environnements de cloud hybrides et à la puissance transformatrice de l’intelligence artificielle. Au-delà d’une simple itération, Red Hat Enterprise Linux 10 représente un socle IT stratégique et intelligent, qui permet aux grandes entreprises de faire face à une complexité croissante, d’accélérer leurs capacités d’innovation et de jeter les bases d’une informatique plus sûre pour l’avenir.

À l’heure où les environnements hybrides se multiplient et où l’intégration des charges de travail IA devient incontournable, les entreprises ont plus que jamais besoin d’un système d’exploitation intelligent, résilient et pérenne. Red Hat Enterprise Linux 10 relève ce défi avec une plateforme conçue pour conjuguer agilité, flexibilité et facilité de gestion tout en maintenant un haut niveau de sécurité contre les menaces logicielles de demain.

Opérations intelligentes en environnements complexes : présentation de la gestion Linux alimentée par l’IA avec Lightspeed

Selon une étude réalisée par le cabinet IDC pour le compte de Red Hat[1], « les entreprises [luttent] pour recruter les talents dont elles ont besoin afin d’exploiter et d’accompagner l’essor de leur flotte de distributions Linux, ce qui les expose à des risques supplémentaires pour la sécurité, la conformité et les temps d’arrêt des applications. À l’heure où les exigences technologiques continuent d’évoluer et requièrent l’utilisation d’un nombre croissant de scénarios et mécanismes de déploiement, Red Hat est l’un des rares éditeurs à pouvoir satisfaire à ces différents besoins. »

Pour combler ce manque de compétences critiques dans l’administration Linux, Red Hat Enterprise Linux 10 s’enrichit de l’outil Red Hat Enterprise Linux Lightspeed. L’intégration directe de l’IA générative (genAI) à la plateforme fournit des indications contextuelles et des recommandations exploitables par le biais d’une interface en langage naturel. S’appuyant sur des décennies de connaissances spécifiques acquises avec Red Hat Enterprise Linux, cette solution facilite l’exécution de différentes tâches, du dépannage de problèmes courants à l’application de bonnes pratiques pour gérer les parcs informatiques complexes. Cette approche permet aux professionnels de l’informatique, novices ou expérimentés, de gérer des environnements Red Hat Enterprise Linux de grande envergure avec une efficacité accrue en incorporant directement des capacités d’IA dans la ligne de commande de Red Hat Enterprise Linux 10.

Fonctions de sécurité accrues pour la frontière quantique

Conscient des enjeux de sécurité à long terme liés à l’informatique quantique, Red Hat Enterprise Linux 10 est la première distribution Linux d’entreprise à intégrer la conformité aux standards de chiffrement post-quantique FIPS (Federal Information Processing Standards). Cette approche proactive permet aux entreprises de mieux se défendre contre les futures attaques de type « récolter maintenant, déchiffrer plus tard », ainsi que de répondre à des exigences réglementaires en constante évolution. Par exemple, en intégrant des algorithmes résistants au quantique dans le but de minimiser les risques de déchiffrement a posteriori des données récoltées aujourd’hui et des schémas de signature post-quantique en vue de valider l’intégrité et l’authenticité des progiciels et des certificats TLS (Transport Layer Security).

Vers une infrastructure hybride unifiée et des décisions plus proches du terrain

Avec le mode Image, Red Hat Enterprise Linux 10 apporte un changement de paradigme aux systèmes d’exploitation d’entreprise. Cette approche conteneur-native unifie la construction, le déploiement et la gestion du système d’exploitation ainsi que des applications au sein d’un flux de travail unique et rationalisé. Les clients peuvent ainsi gérer l’ensemble de leur environnement IT, des applications conteneurisées à la plateforme sous-jacente, en utilisant les mêmes outils et des techniques homogènes. Cette approche minimise considérablement les erreurs de configuration en prévenant de manière proactive les déviations inattendues des correctifs et en établissant un ensemble de pratiques unifié pour les développeurs d’applications et les équipes d’exploitation IT.

Les services informatiques sont souvent amenés à prendre des décisions critiques au moment de la construction (build time) face à la combinaison spécifique de packages déployés dans un environnement d’exploitation standard (SOE). Red Hat Enterprise Linux 10 s’enrichit des recommandations de l’outil de construction d’images (Image Builder) de Red Hat Insights pour aider les équipes à prendre des décisions personnalisées et plus pertinentes à propos de leur déploiement et ce, avant qu’elles entraînent des répercussions sur la production. De plus, l’outil de planification de Red Hat Insights permet de visualiser la feuille de route et le cycle de vie de Red Hat Enterprise Linux en vue de préparer la plateforme au mieux pour l’avenir.

Du cloud-native à l’IA-ready : Red Hat Enterprise Linux 10 répond aux exigences de demain

L’expérience accumulée depuis plusieurs décennies par Red Hat Enterprise Linux en tant que socle de confiance pour les environnements de production se renforce avec Red Hat Enterprise Linux 10 en répondant aux besoins technologiques d’aujourd’hui et de demain. La dernière version de la plateforme sert de fondation à Red Hat AI, la panoplie de solutions d’intelligence artificielle optimisées par Red Hat qui comprend Red Hat AI Inference Server, Red Hat OpenShift AI et Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI).

Principales fonctionnalités et innovations ajoutées à Red Hat Enterprise Linux 10 :

● Préparation immédiate au cloud hybride avec des images Red Hat Enterprise Linux préréglées, entièrement prises en charge et prêtes à fonctionner en environnements AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.

● Extension de la boîte à outils informatiques avec la découverte sécurisée et plus pratique de logiciels communautaires tels que Podman Desktop via le référentiel d’extensions Red Hat Enterprise Linux.

● Innovation en toute confiance grâce à des solutions validées par des partenaires construites sur du matériel performant adapté à l’IA et d’autres charges de travail exigeantes, ce qui repousse les limites du possible avec un choix élargi en production.

● Exploration de nouvelles architectures et accélération des capacités de développement sur la plateforme RISC-V grâce à un aperçu proposé en exclusivité aux développeurs de Red Hat Enterprise Linux 10 en collaboration avec SiFive ; les développeurs disposent d’un accès anticipé à une plateforme plus sûre et plus fiable pour l’architecture RISC-V HiFive P550 de SiFive.

● Optimisation des stratégies de sécurité avec un choix élargi et une plus grande facilité en matière de sécurité Linux grâce au prochain module additionnel Red Hat Enterprise Linux Security Select qui permet de demander des correctifs pour jusqu’à 10 vulnérabilités et expositions communes (CVE) spécifiques par an.

Disponibilité

Le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux 10 est désormais disponible sur le portail dédié aux clients de Red Hat. Les développeurs peuvent également accéder à Red Hat Enterprise Linux 10 au travers des programmes Red Hat Developer qui fournissent gratuitement une multitude de ressources pour bien démarrer : accès aux logiciels, vidéos pratiques, démonstrations et la documentation.