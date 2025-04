Red Hat lance la nouvelle version de Red Hat Developer Hub

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Red Hat, Inc annonce de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles améliorations sur Red Hat Developer Hub, le portail de développement interne d’entreprise de Red Hat qui se base sur le projet Backstage. Ces nouveautés, inclues dans la nouvelle version de Red Hat Developer Hub 1.5, sont conçues pour accélérer son adoption au sein des entreprises et proposer une expérience plus personnalisée afin de permettre aux développeurs de gagner en productivité et en efficacité.

Aujourd’hui, les entreprises accordent de plus en plus d’importance à l’amélioration de l’expérience client grâce à des applications intelligentes, notamment des applications soutenues par l’IA et des applications de périphérie. Cependant, le développement de ces applications peut être complexe et prendre du temps. Alors que les entreprises préparent leurs infrastructures et leurs outils en vue d’un avenir axé sur l’IA, les portails de développement internes permettent de réduire la complexité associée aux applications intelligentes et de maximiser les compétences nécessaires aux développeurs afin d’accroître la productivité. Les dernières améliorations apportées au Red Hat Developer Hub visent à concrétiser cette promesse en optimisant l’expérience des développeurs et en contribuant à accélérer le processus de time-to-market.

Des données et des analyses détaillées

L’adoption généralisée d’un portail de développement interne est l’un des moyens les plus rapides de rationaliser le développement d’applications et d’améliorer la productivité des développeurs au sein de l’entreprise. Toutefois, les informations liées à l’utilisation des portails n’ont pas toujours été facilement accessibles pour déterminer qui utilise un portail et de quelle manière. Grâce à Adoption Insights, disponible en "preview"pour les développeurs, les ingénieurs de plateforme disposent d’un tableau de bord analytique affichant de manière détaillée la façon dont les équipes de développement utilisent Red Hat Developer Hub au sein de leur entreprise. Ces informations permettent non seulement aux équipes de se concentrer sur leurs points forts, mais aussi de mieux déterminer les endroits où des améliorations peuvent être apportées ; cela contribue à accélérer l’adoption et à renforcer l’engagement.

Ce tableau de bord fournit notamment un aperçu détaillé des modèles et des plugins régulièrement utilisés, ainsi que des métriques relatives aux visites des utilisateurs et à la manière dont le portail est utilisé. Les entreprises sont ainsi en mesure de prendre des décisions fondées sur les données afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et, à terme, d’améliorer la productivité globale des développeurs.

Une personnalisation simplifiée grâce à des plugins dynamiques

Aujourd’hui, les entreprises ont toutes une manière bien à elles d’aborder le développement d’applications. Elles ont donc besoin d’accéder à des outils et à des composants personnalisés et soigneusement sélectionnés, qui répondent le mieux aux besoins uniques des ingénieurs de plateforme. Grâce au Red Hat Developer Hub Extensions Catalog, désormais disponible en « preview » pour les développeurs, les utilisateurs ont accès à un catalogue de plugins communautaires et vérifiés fournis par Red Hat.

Ce catalogue d’extensions fournit des informations sur plus de 60 plugins dynamiques, tous accessibles via une interface rationalisée, pour une expérience utilisateur simplifiée. Grâce à l’accès aux plugins, les entreprises bénéficient d’un meilleur contrôle et d’une plus grande flexibilité pour personnaliser Red Hat Developer Hub afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, grâce au cadre de plugin dynamique de Red Hat Developer Hub, les équipes peuvent gérer n’importe quel plugin, y compris les plugins personnalisés, au moment de l’exécution, sans avoir besoin de reconstruire et de redéployer le portail. Il est ainsi beaucoup plus rapide et facile d’intégrer de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs.

Accélération des améliorations apportées au portail grâce à un outil de développement local

Grâce à RHDH Local, Red Hat Developer Hub propose désormais une version exécutable localement. Disponible en « preview » pour les développeurs, RHDH Local permet aux ingénieurs de plateforme d’exécuter une version simple et autonome de Red Hat Developer Hub sur leurs machines locales, permettant aux utilisateurs d’apporter plus rapidement et plus facilement des améliorations à leur portail en réduisant le temps de cycle.

En s’appuyant sur RHDH Local, les utilisateurs peuvent travailler sur des modèles, essayer des plugins, ou encore valider des catalogues logiciels sans devoir installer Red Hat Developer Hub sur un cluster Kubernetes. En outre, puisqu’il est exécuté dans un environnement conteneurisé, les utilisateurs peuvent démarrer et désinstaller RHDH Local en seulement quelques secondes. En permettant aux utilisateurs de procéder plus rapidement à des itérations et de dépanner localement avant de déployer des modifications sur un système de production, RHDH Local contribue à augmenter l’efficacité au quotidien et à simplifier l’expérience utilisateur.

Disponibilité

Red Hat Developer Hub 1.5 est désormais disponible au grand public.