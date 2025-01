Red Hat lance de Red Hat Connectivity Link

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Red Hat annonce la disponibilité générale de Red Hat Connectivity Link, une solution de connectivité des applications multicloud hybrides, qui offre une approche moderne pour connecter les applications et les composants d’infrastructure disparates.

Red Hat Connectivity Link s’accompagne de capacités avancées de gestion du trafic, de mise en œuvre des politiques et de contrôle des accès basés sur les rôles (RBAC), directement intégrées au sein de Kubernetes. Celles-ci permettent de renforcer la sécurité et la conformité sur l’ensemble des multiples couches de l’infrastructure applicative. Les équipes en charge du développement des applications et de l’ingénierie des plateformes sont désormais en mesure de gérer la connectivité des applications sur des environnements Kubernetes simples ou composés de multiples clusters –permettant d’optimiser la définition, la gestion et la visibilité des configurations et des politiques de connectivité. Red Hat Connectivity Link permet aux entreprises de réduire la complexité en consolidant des fonctionnalités telles que la redirection du trafic, la sécurité et la gestion des politiques au sein d’une solution Kubernetes native unique.

Réduire la complexité grâce à une approche unifiée

L’adoption des architectures cloud natives, des conteneurs et de Kubernetes a conduit à une explosion du nombre d’applications, de services et d’appareils, qui a fait émerger de nouveaux besoins et de nouveaux défis relatifs à la configuration et à la gouvernance des connexions entre les différents composants. Certaines applications s’étendent sur plusieurs clusters Kubernetes, datacenters et fournisseurs cloud. Les évolutions technologiques en matière d’IA générative et de déploiement en périphérie ajoutent à la complexité et s’accompagnent de nouveaux besoins en matière de sécurisation et de gestion du trafic. Alors que de nombreuses entreprises s’appuient sur des applications qui s’étendent sur des environnements sur site et de multiples clouds et déploient des conteneurs et des machines virtuelles, la gestion de la connectivité applicative peut se révéler une tâche ardue, ainsi qu’une source d’erreurs et d’inefficacité.

Jusqu’à présent, les entreprises avaient besoin de faire appel à des outils individuels pour effectuer des tâches telles que la sécurisation des API, la limitation du taux de requêtes, le meshing de services ou la mise en réseau d’applications. Toutefois, le fait de se reposer sur de multiples solutions nécessite de disposer de compétences spécifiques concernant les différents produits et de consacrer du temps à intégrer ces solutions entre elles et au sein de l’environnement Kubernetes. Cela ajoute une couche de complexité à la mise en place et à l’administration de ces environnements. Red Hat Connectivity Link ouvre un nouveau champ des possibles en matière de connectivité des applications en proposant un environnement unifié pour les équipes en charge du développement et des plateformes, afin de leur permettre de gérer la connectivité à partir d’une solution unique.

Basée sur le projet open source Kuadrant, Red Hat Connectivity Link est une solution Kubernetes native conçue pour fournir une expérience cohérente et une approche efficace de la gestion du trafic sur les applications. Elle tire avantage de Gateway, la nouvelle API standard de Kubernetes, et de l’adoption massive d’Envoy, la technologie de proxy, pour créer une expérience intégrée du fonctionnement et de la gestion des environnements Kubernetes simples ou composés de multiples clusters. Les politiques d’authentification, la limitation du taux de requêtes, la configuration DNS et la gestion TLS sont spécifiées à l’aide d’objets Kubernetes ; les données opérationnelles sont mises en évidence via Kubernetes et des tableaux de bord personnalisables. L’approche de Red Hat Connectivity Link permet de surmonter les défis liés à la connectivité auxquels sont confrontés les départements informatiques modernes, à l’aide d’une solution unique et intégrée qui vient se substituer à une approche complexe reposant sur de multiples couches et produits.

Les utilisateurs OpenShift peuvent s’appuyer sur Red Hat Connectivity Link afin de profiter d’une expérience plus cohérente et plus efficace de gestion de la connectivité sur l’ensemble des clusters. Grâce à la prise en charge d’orchestrateurs comme Istio ou OpenShift Service Mesh, les utilisateurs bénéficient d’une compatibilité et d’une flexibilité renforcées afin de gérer la connectivité des applications sur une large gamme d’environnements Kubernetes.

Disponibilité

Red Hat Connectivity Link est d’ores et déjà disponible au grand public.