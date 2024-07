Red Hat, Inc présente les nouvelles capacités et améliorations apportées à Red Hat OpenShift

juillet 2024 par Marc Jacob

Red Hat, Inc présente les nouvelles capacités et améliorations apportées à Red Hat OpenShift, la plateforme d’applications pour le cloud hybride alimentée par Kubernetes de référence sur le marché, et annonce la disponibilité générale de Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service. Ces nouvelles fonctionnalités, qui accompagnent la mise à disposition générale de Red Hat OpenShift 4.16, sont conçues pour aider les entreprises à développer, connecter et améliorer plus facilement la sécurité de workloads variés afin d’offrir une expérience plus cohérente sur l’ensemble des applications et environnements.

Dans la plupart des entreprises, les services informatiques ont pour principaux objectifs d’offrir de meilleures expériences et de renforcer la satisfaction des clients. Afin d’y parvenir, ils s’intéressent souvent à des applications intelligentes, y compris celles qui sont alimentées par l’IA ou déployées en périphérie, car elles permettent d’acheminer plus rapidement les informations là où elles en ont besoin. Les décisions technologiques prises aujourd’hui concernant ces applications et d’autres encore visent souvent à préparer les entreprises à un avenir tourné vers l’IA et la périphérie des réseaux ou edge. Néanmoins, il ne suffit pas d’adopter les dernières technologies d’IA, car ces systèmes et plateformes ont également besoin de fonctionner de manière harmonieuse avec les applications critiques traditionnelles ou des infrastructures qui reposent sur des environnements virtualisés.

Les dernières améliorations apportées à Red Hat OpenShift sont conçues pour permettre aux entreprises de connecter leurs workloads disparates et variés et de créer une expérience de gestion et de déploiement des applications plus cohérente, quel que soit l’emplacement où elles se trouvent sur le cloud hybride, et ce qu’il s’agisse d’applications traditionnelles ou d’autres plus modernes conçues pour tirer avantage des innovations liées à l’IA.

Une solution de virtualisation moderne

À mesure que le paysage de la virtualisation poursuit son évolution, de nombreuses entreprises cherchent à migrer leurs workloads virtualisés existants vers une plateforme capable d’exécuter des machines virtuelles (VM), mais également des applications conteneurisées modernes et autres fonctions serverless, et de moderniser les applications basées sur des VM lorsque cela se révèle nécessaire. Red Hat propose désormais, directement ou par l’intermédiaire de ses partenaires, une évaluation complète de la migration vers la virtualisation (Virtualization Migration Assessment) qui permettra aux entreprises d’évaluer les risques et de déterminer la meilleure voie à suivre pour s’affranchir d’une solution de virtualisation existante.

Les récentes améliorations apportées à Red Hat OpenShift pour les cas d’usage de virtualisation contribuent à simplifier encore davantage la migration et la modernisation des workloads virtualisés. Ces nouvelles fonctionnalités incluent :

● La capacité de récupération après sinistre Metro permet une reprise d’activité après sinistre à l’échelle régionale pour les machines virtuelles (VM) qui s’appuient sur un stockage déployé sur Red Hat OpenShift Data Foundation combiné avec Red Hat Advanced Cluster Management pour Kubernetes pour la gestion.

● L’ajout de capacités de traitement à chaud donne aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des ressources de traitement virtuelles supplémentaires à une VM en fonctionnement de manière déclarative, afin d’améliorer la densité de la mémoire grâce à un overcommit de la mémoire sécurisée, tout en leur permettant de mettre plus facilement à l’échelle leurs VM grâce à l’ajout à chaud de puissance de calcul.

● Un monitoring de la virtualisation multi-clusters grâce à Red Hat Advanced Cluster Management permet aux utilisateurs de visualiser l’ensemble des VM sur de multiples clusters Red Hat OpenShift et de collecter ou de générer plus rapidement des rapports pour les VM.

Améliorer l’expérience client en périphérie des réseaux

Pour offrir une expérience de qualité aux clients, il est avant tout essentiel de minimiser les arrêts de service et c’est particulièrement vrai dans le cas des applications en périphérie. Afin de renforcer la qualité de services edge, Red Hat OpenShift 4.16 présente une approche « shift-left », qui consiste à tester et corriger les erreurs le plus tôt possible dans le processus de développement, à l’aide de mises à jour basées sur des images (IBU) pour les environnements OpenShift composés d’un nœud unique. Les utilisateurs de ces environnements peuvent désormais transférer une grande partie du processus de mise à jour vers un environnement de préproduction, réduisant le temps nécessaire pour les mises à niveau sur le site de production. De plus, si une mise à jour échoue et si l’application ne redevient pas fonctionnelle, elle peut être restaurée dans l’état où elle se trouvait juste avant la mise à jour. Cela permet de restaurer les services le plus vite possible, même en cas d’échec de la mise à jour.

Par ailleurs, la fonctionnalité Appliance Builder basée sur OpenShift est désormais disponible en avant-première technologique pour les partenaires de Red Hat qui cherchent à concevoir des dispositifs clé-en-main et personnalisés avec des instances Red Hat OpenShift autonomes. L’Appliance Builder basé sur OpenShift s’appuie sur la technologie de conteneurs pour concevoir une image disque qui inclut l’Installer basé sur Agent, permettant d’installer de multiples clusters Red Hat OpenShift. Cela facilite l’installation à l’échelle de Red Hat OpenShift sur des sites éloignés en périphérie, et ce avec une connectivité limitée ou nulle et sans avoir recours à un registre externe.

Mettre à l’échelle la sécurité des workloads sur l’ensemble du cloud hybride

Selon le rapport de « The State of Kubernetes Security for 2024 » de Red Hat, les problèmes de sécurité continuent d’impacter les résultats commerciaux des entreprises, tandis que 67 % des répondants indiquent que leur organisation a reporté ou ralenti le développement d’applications en raison de ces inquiétudes croissantes. De plus, la complexité des environnements de conteneurs Kubernetes représente un défi que certaines entreprises ont encore du mal à surmonter.

Conçu pour aider les entreprises à adopter une approche de la conception, du déploiement et de la maintenance d’applications cloud natives à l’échelle qui met en avant la sécurité, Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service est désormais en disponibilité générale. Il s’agit d’un service de sécurité cloud entièrement managé et Kubernetes natif qui prend en charge Red Hat OpenShift, ainsi que des plateformes Kubernetes différentes de celle de Red Hat, notamment Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Google Kubernetes Engine (GKE) et Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Grâce à Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service, les entreprises peuvent commencer à sécuriser leurs workloads en quelques minutes, tout en facilitant la mise à l’échelle sur l’ensemble des clouds et des zones géographiques, sans augmenter la complexité ou entraîner des coûts supplémentaires.

– Disponibilité

Red Hat OpenShift 4.16 est désormais disponible à tous. Pour en savoir plus, notamment sur la façon de procéder à la mise à jour pour bénéficier de la dernière version, cliquez sur ce lien. La disponibilité de Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service passe de limitée à générale.