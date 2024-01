Red Hat, Inc annonce la refonte de son programme partenaire

janvier 2024 par Marc Jacob

Red Hat, Inc annonce la refonte de son expérience partenaire dans le monde entier afin d’offrir davantage de simplicité, d’options et de flexibilité aux partenaires qui travaillent main dans la main avec Red Hat. Dans le cadre de cette refonte, Red Hat s’efforce de moderniser son modèle d’engagement partenaire en lançant un nouveau programme-cadre, introduisant des outils améliorés pour une collaboration optimisée et un accès facilité à ses technologies, à ses formations et à ses ressources essentielles.

Selon les prédictions d’IDC, 70 % des fournisseurs devraient mettre en œuvre une stratégie d’orchestration de leur écosystème tournée vers les clients d’ici 2025[1], ce qui implique que les fournisseurs de technologie doivent s’aligner davantage avec leurs partenaires afin de proposer des solutions, des services et une flexibilité de déploiement qui correspondent aux besoins des clients dans un paysage informatique en perpétuelle évolution. Afin de répondre aux exigences changeantes de sa clientèle, Red Hat s’évertue donc à mettre en place une approche simplifiée de son modèle d’engagement partenaire pour renforcer la transparence sur l’ensemble de son écosystème et mettre en application un programme-cadre partenaire conçu spécifiquement en ayant toujours à l’esprit les besoins du client final.

La conception modulaire de ce programme permet aux partenaires de bénéficier de davantage d’options et de flexibilité dans la manière dont ils choisissent de travailler avec Red Hat afin de s’aligner plus étroitement avec leurs propres stratégies commerciales, ainsi qu’avec les besoins des clients. Ces améliorations apportées au modèle d’engagement permettent d’améliorer l’expérience des partenaires et d’encourager la cocréation au sein de l’écosystème dans le but de renforcer la capacité de ces partenaires à mieux accompagner les clients.

Red Hat présente son programme Red Hat Partner Practice Accelerator Program

Dans le cadre de la refonte de son modèle d’engagement partenaire, Red Hat présente Red Hat Partner Practice Accelerator Program, qui se concentre sur le fait d’identifier les partenaires, de leur donner des moyens, de les valider et de leur proposer des mesures incitatives au sein du segment de marché qui inclut des entreprises clients de taille intermédiaire et des PME. Grâce à ce programme, Red Hat donne à ses partenaires les moyens de prendre les commandes sur l’ensemble du cycle de vie des clients tout en leur offrant des résultats différenciés et à fort impact à l’aide des plateformes Red Hat Ansible Automation Platform et Red Hat OpenShift. Le Red Hat Partner Practice Accelerator Program se compose d’un groupe de partenaires soigneusement sélectionnés qui possèdent des connaissances techniques avancées et qui ont démontré qu’ils suivaient de bonnes pratiques commerciales en se dotant des qualifications et des certifications Red Hat en matière de services professionnels et en lien avec l’automatisation et le développement applicatif, ce qui les positionne parmi un panel d’experts de confiance capables de concevoir des architectures adaptées, d’implémenter et de configurer des solutions sur mesure pour les clients.

En tant que spécialistes de l’automatisation et de la modernisation des applications, les partenaires de services certifiés dans le cadre du Red Hat Partner Practice Accelerator Program sont en mesure de concevoir, de façonner et de mettre à exécution des feuilles de route de transformation numérique pour les clients, quel que soit leur degré de complexité. Pour ce faire, ces partenaires triés sur le volet bénéficient d’un accès étendu à des ressources et à des opportunités de services professionnels qui leur permettent de renforcer leur profitabilité, de se différencier sur le marché et de contribuer à la réussite de leurs clients à l’aide des technologies Red Hat.

Les partenaires qui ont obtenu la certification de services professionnels et qui participent actuellement au Red Hat Partner Practice Accelerator Program sont les suivants : Li9 Technology Solutions., Linux Plus, SEKOM et Stone Door Group.

Offrir davantage de moyens et de ressources de formation aux partenaires

Afin de faciliter la mise en œuvre de son nouveau modèle d’engagement, Red Hat s’efforce d’investir pour rendre ses ressources, son expertise et ses solutions Open Source plus aisément accessibles aux partenaires afin de leur permettre d’opérer de manière plus fluide avec leurs clients. Outre les améliorations continues apportées aux parcours de certification et de qualification sur le portail de formation partenaire Red Hat Partner Training Portal et une visibilité étendue des solutions cocréées au sein du catalogue Red Hat Ecosystem Catalog, Red Hat fournit à ses partenaires une plateforme de démonstrations produits à la demande, qui comprend des instructions étape par étape et des argumentaires à destination des clients.

Red Hat Demo Platform, qui sera disponible via le portail Red Hat Partner Connect, et propose des démonstrations produits qui couvrent l’ensemble du portefeuille Red Hat à destination des partenaires pour mettre en avant les innovations Open Source auprès des clients au sein d’un environnement à faible risque. Cette plateforme comprend des démonstrations multi-produits et des ateliers entièrement scénarisés qui peuvent être exploités pour offrir des expériences d’un jour ou deux aux clients. Red Hat Demo Platform facilite également l’accès des partenaires aux démonstrations concernant les produits nouvellement lancés avant leur mise à disposition générale.

Red Hat Partner Connect offre une destination unique aux nouveaux et aux actuels partenaires de Red Hat pour accéder à ces nouvelles améliorations et à tous les outils et ressources de Red Hat pour augmenter la valeur client et la rentabilité des partenaires. Red Hat Partner Connect permet aux partenaires de s’enregistrer et de se connecter au portail des partenaires pour accéder immédiatement aux outils dont ils ont besoin pour développer leurs activités avec Red Hat.

Disponibilité

Red Hat prévoit de mettre en œuvre son modèle d’engagement repensé et son nouveau programme à destination des partenaires au cours du second semestre 2024. Red Hat Partner Practice Accelerator Program est un programme accessible uniquement sur invitation et il est désormais ouvert aux partenaires éligibles dans le monde entier. La mise à disposition de Red Hat Demo Platform est prévue pour le mois de mai 2024.