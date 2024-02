Red Hat Global Customer Tech Trends 2024 : la sécurité reste la principale priorité de financement des entreprises, contrairement à la gestion des technologies

février 2024 par Red Hat

Plus de 700 dirigeants d’entreprises internationales spécialisées dans les technologies de l’information (IT) et issus de divers secteurs et régions ont été interrogés afin de mieux comprendre les nouveaux aspects de l’utilisation des technologies, ainsi que les grandes tendances qui en découlent. Retour sur les principales conclusions et tendances relevées lors de l’enquête, ainsi que sur l’évolution de ces résultats au fil des années.

La sécurité reste une priorité absolue

Si la sécurité reste – sans surprise – une priorité absolue en termes de financement pour les entreprises spécialisées dans l’IT, les données obtenues montrent que cet aspect a énormément gagné en importance cette année par rapport aux années précédentes. En effet, 50 % des répondants ont déclaré qu’il s’agissait de l’une de leurs trois principales priorités de financement, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’an dernier – cela constitue un changement majeur par rapport aux autres changements observés d’une enquête à l’autre.

Toutefois, en s’intéressant de plus près à la catégorie « Sécurité », force est de constater que des incohérences similaires à celles des années passées subsistent. Alors que la Threat Intelligence et la Threat Detection and Response constituent les principales priorités de financement pour la sécurité informatique, la formation et la sensibilisation à la sécurité, ainsi que l’embauche de personnel qualifié chargé de la sécurité ou de la conformité figurent, quant à elles, au bas de la liste des priorités de la plupart des régions analysées. En outre, le financement de la sécurité des tiers et de la supply chain reste également au bas de l’échelle, malgré l’attention internationale suscitée par les menaces liées à la chaîne d’approvisionnement ces dernières années.

Dans l’ensemble, un tiers des dirigeants interrogés souhaiteraient consacrer un budget plus important à la Threat Intelligence et à la Threat Detection and Response, ainsi qu’à la sécurité dans le cloud. À l’inverse, les dirigeants de la région APAC préfèrent accorder la priorité à la protection et à la souveraineté des données (y compris celles à caractère personnel), ainsi qu’à la reprise après sinistre, plutôt qu’à la sécurité des réseaux.

Une question se pose alors : certains aspects de la sécurité sont-ils sous-financés ?

Q5.6 : Quelles sont les principales priorités de financement de votre entreprise concernant la sécurité pour les 12 mois à venir ? Veuillez sélectionner jusqu’à 3 catégories.

La modernisation des applications, une priorité variable selon les régions

Aujourd’hui, la modernisation des applications existantes constitue la principale priorité de financement (à 45 %) en matière de développement d’applications, suivie de près par l’amélioration de l’expérience numérique des utilisateurs, la création d’applications cloud natives et l’accélération de la fourniture d’applications et de services. Néanmoins, les priorités de financement du développement d’applications peuvent varier selon les régions : alors que les Amériques et la région EMEA affichent un classement de priorités de financement similaire, la région APAC place la modernisation des applications assez bas dans sa liste.

La région APAC étant la plus grande région consommatrice de solutions de Software-as-a-Service (SaaS), il est naturel de supposer que le remplacement des logiciels existants par une solution SaaS est une approche plus courante qu’ailleurs. À l’inverse, plus de la moitié des personnes interrogées issues des Amériques et de la région EMEA (soit le double de la région APAC) ont déclaré que la modernisation des applications existantes était l’un de leurs principaux axes d’investissement en matière de développement d’applications.

Parmi les autres priorités recensées figurent notamment l’amélioration de l’expérience numérique des utilisateurs, la création d’applications cloud natives et mobiles (davantage priorisé par la région EMEA) et l’accélération de la fourniture d’applications, de services et de nouveaux outils de développement (davantage priorisé par les Amériques).

Q5.2 - Quelles sont les principales priorités de financement de votre entreprise concernant le développement d’applications pour les 12 mois à venir ? Veuillez sélectionner jusqu’à 3 catégories.

De nouvelles priorités de financement dans la gestion de l’informatique

Cette année, la gestion du cloud, qui comprend diverses formes de gestion hybride et multicloud, reste de loin la principale priorité de financement en matière de gestion des technologies. En effet, 59 % des répondants perçoivent la gestion du cloud comme l’une des trois principales priorités de financement, soit une augmentation de 9 points en deux ans. En outre, les environnements de cloud hybride sont devenus la norme cette année, en sachant que les entreprises ne sont généralement ni privées (à 21 %) ni standardisées sur un seul cloud public (à 9 %), et qu’opter pour une approche hybride requiert une gestion réfléchie et stratégique pour pouvoir être efficace.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la gestion de la migration de la charge de travail a chuté de 9 points d’une année à l’autre, pour finalement se retrouver au bas de la liste des priorités de financement en matière de gestion de l’informatique. Peut-être cette baisse reflète-t-elle le fait que de nombreuses entreprises ont sélectionné elles-mêmes l’environnement où leurs applications peuvent être exécutées le plus efficacement possible ou, du moins, que la migration de leurs applications ne fait pas partie de leurs priorités à l’heure actuelle.

Q5.7 - Quelles sont les principales priorités de financement de votre entreprise en matière de gestion globale de l’informatique pour les 12 mois à venir ? Veuillez sélectionner jusqu’à 3 catégories.

La transformation numérique reste ralentie par les processus manuels

Les obstacles à la réussite de la transformation numérique des entreprises sont restés relativement constants au cours des deux dernières années. Parmi eux, figurent notamment les processus manuels, les opérations informatiques, la dette technique, ainsi que la pénurie de talents et de compétences. Toutefois, les processus manuels qui ont été le plus souvent mentionnés par la région des Amériques, contrairement à la région EMEA. L’automatisation étant un sujet d’actualité pour une grande partie des secteurs informatiques, il n’est pas surprenant que les entreprises se décident à recourir à cette méthode dans de nombreux cas de figure. En outre, l’automatisation de la sécurité, des services cloud et de la prestation de services restent en tête de liste concernant les priorités de financement.

Enfin, le manque de financement et les mandats de réduction des coûts demeurent au plus bas de la liste malgré les incertitudes économiques et les budgets plus restreints.

Q2.3 - Selon vous, quels sont les principaux obstacles qui empêchent la transformation numérique de votre entreprise ? Veuillez sélectionner jusqu’à 3 obstacles.

Ce nouveau rapport contient de nombreuses autres informations en matière de stratégies cloud, de données sur le secteur ou de plans d’automatisation. Pour en savoir plus, consultez le rapport Global Tech Trends 2024 complet et découvrez les mesures prises par les entreprises pour moderniser leur approche IT au cours de l’année à venir.

Méthodologie de l’enquête

D’août à septembre 2023, Red Hat a interrogé plus de 706 dirigeants d’entreprises spécialisés dans les technologies de l’information, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions de dollars. Les personnes interrogées font également office de décideurs concernant l’achat de matériel, de logiciels et de cloud, et proviennent d’un sous-ensemble de clients et de partenaires Red Hat.