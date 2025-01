Red Hat dévoile Red Hat OpenShift Virtualization Engine

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Red Hat, Inc annonce la disponibilité générale de Red Hat OpenShift Virtualization Engine, une nouvelle édition de Red Hat OpenShift qui fournit aux entreprises un moyen dédié d’accéder aux fonctionnalités de virtualisation éprouvées déjà disponibles dans la solution Red Hat OpenShift. Exclusivement centré sur les charges de travail virtuelles, ce nouveau moteur dispose d’une option spécialisée dans le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des machines virtuelles (VM), éliminant ainsi les fonctionnalités non associées à leur administration. Les entreprises peuvent ainsi maximiser la valeur de la solution OpenShift Virtualization tout en répondant aux besoins propres à leur infrastructure.

Si la conteneurisation a modifié la façon dont elles sont utilisées avec certaines applications, les machines virtuelles demeurent un outil essentiel de l’infrastructure informatique. Cependant, alors que le marché de la virtualisation connaît d’importantes mutations depuis quelques années, nombre d’entreprises sont confrontées à des incertitudes et à une hausse du coût de gestion de leur infrastructure virtuelle.

Exclusivement dédié à la virtualisation, Red Hat OpenShift Virtualization Engine permet de déployer, gérer et développer à grande échelle des machines virtuelles à moindre coût.

Redéfinir la virtualisation au travers d’une approche rationalisée

Red Hat OpenShift Virtualization Engine maximise la valeur de ces investissements en activant exclusivement les fonctionnalités et les composants du moteur OpenShift nécessaires à la virtualisation, avec à la clé des opérations simplifiées et une efficacité accrue. Propulsé par la fonction Red Hat OpenShift Virtualization et l’hyperviseur KVM utilisé dans le datacenter et le cloud d’entreprise, Red Hat OpenShift Virtualization Engine peut être exécuté sur site avec des machines tournant sous Red Hat Enterprise Linux, ainsi que dans les configurations cloud « bare metal » prises en charge, parmi lesquelles les instances bare metal d’AWS. En outre, cette nouvelle solution de virtualisation peut monter en puissance en fonction de la charge de travail, tout en conjuguant des fonctions de sécurité intégrées et des performances plus homogènes dans les environnements de cloud hybride.

Pour faciliter le processus de migration, Red Hat OpenShift Virtualization Engine inclut l’accès à la boîte à outils de migration pour la virtualisation, une solution intuitive qui accompagne les entreprises dans leur transition à partir d’autres plateformes de virtualisation, ce qui simplifie le flux de migration et contribue à réduire les temps d’arrêt tout en favorisant la continuité d’activité. Par ailleurs, Red Hat propose sous la forme d’un outil d’évaluation de la migration de la virtualisation un atelier interactif piloté par des experts et dont la vocation est de permettre aux entreprises d’évaluer leurs impératifs métier, leur situation et leur parcours de migration vers des machines virtuelles moyennant un risque minimum. De plus, le moteur Red Hat OpenShift Virtualization Engine s’intègre à la plateforme d’automatisation de la virtualisation Red Hat Ansible Automation Platform pour permettre aux équipes IT d’automatiser la migration des machines virtuelles à grande échelle, ainsi que leurs tâches administratives au quotidien. Avec Red Hat Ansible Automation Platform, les entreprises peuvent automatiser et orchestrer les activités au sein de leur environnement virtuel et dans d’autres domaines de l’IT afin de rendre leurs opérations plus efficaces, plus résilientes et plus homogènes à grande échelle.

En outre, l’écosystème de partenaires de Red Hat est solidement positionné pour soutenir le moteur Red Hat OpenShift Virtualization Engine avec des solutions de stockage, des options complètes de sauvegarde et reprise après sinistre, ainsi que des outils de mise en réseau qui rationalisent les déploiements et permettent de répondre aux besoins informatiques de nouvelle génération.

Pour unifier la gestion des machines virtuelles à grande échelle et en limiter la prolifération, Red Hat annonce par ailleurs sa solution Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization. Cette nouvelle édition de la console de contrôle des clusters Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes assure un accès dédié aux fonctionnalités de gestion avancée des clusters actuellement conçues pour centraliser la gestion du cycle de vie des machines virtuelles et rationaliser des tâches telles que le provisionnement, la surveillance et la conformité au quotidien des machines virtuelles tout en maintenant un niveau d’homogénéité accru dans l’ensemble du parc virtuel des entreprises.

– Disponibilité

Red Hat OpenShift Virtualization Engine et la solution Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization sont disponibles immédiatement.