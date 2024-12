Red Hat annonce la disponibilité de Red Hat Ansible Automation Platform Service on AWS

décembre 2024 par Marc Jacob

Red Hat, Inc annonce que Red Hat Ansible Automation Platform Service on AWS est désormais disponible sur la Marketplace d’AWS en tant qu’offre gérée. Ansible Automation Platform Service on AWS permet aux clients de gérer plus facilement leur infrastructure de cloud hybride en rationalisant et en opérationnalisant des activités habituellement complexes et potentiellement sources d’erreurs. La solution apporte ainsi plus de choix et de flexibilité aux clients dans la manière et l’emplacement sur lequel ils déploient le portefeuille de technologies open source de Red Hat à la fois sur site et sur Amazon Web Services (AWS).

À mesure que les environnements de cloud hybride et d’intelligence artificielle (IA) gagnent en complexité, les entreprises ont besoin d’une stratégie de gestion qu’elles peuvent exécuter à grande échelle, à grande vitesse et selon les standards requis. En tant qu’offre gérée disponible sur AWS Marketplace, Ansible Automation Platform aide les équipes informatiques à lancer le processus d’automatisation dès le premier jour du déploiement de la plateforme. Les clients de Red Hat et d’AWS ayant diverses expériences en matière d’automatisation peuvent désormais accéder à un moyen plus rapide et plus simple de déployer l’automatisation à grande échelle grâce à une solution optimisée pour le cloud, sans devoir apprendre à utiliser un nouvel outil ni intégrer des technologies supplémentaires dans leurs opérations. En outre, Ansible Automation Platform Service on AWS fonctionne avec le service de facturation AWS Billing pour permettre aux clients d’avoir une visibilité complète sur leurs coûts depuis un seul endroit, tout en tenant compte des accords de dépenses engagés avec AWS.

Red Hat propose des options gérées et autogérées pour Ansible Automation Platform on AWS afin de répondre aux différents besoins des clients avec des stratégies cloud-natives et cloud-first :

• L’offre autogérée apporte davantage d’options de personnalisation et de configuration, de sorte que les secteurs réglementés, de même que leurs fournisseurs de services gérés (MSP), puissent assurer la gestion de leurs propres outils dans le cadre de déploiements dans le cloud qui nécessitent une sécurité renforcée.

• L’ajout d’une solution gérée et supervisée par Red Hat permet de bénéficier des avantages du support premium fourni par Red Hat. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer davantage sur l’innovation grâce à l’automatisation, plutôt que de s’occuper de la gestion de la plateforme, qu’il s’agisse de la mise à l’échelle ou encore des mises à niveau.

L’offre gérée par Red Hat permet également aux fournisseurs de services partenaires de Red Hat d’accélérer le parcours d’automatisation de leurs clients grâce au déploiement et au développement rapides des playbooks d’Ansible.

Ansible Automation Platform est la solution d’automatisation critique permettant d’exploiter des clouds hybrides complexes, du datacenter à plusieurs clouds publiques, jusqu’à la périphérie, ainsi que des applications d’IA à grande échelle. Face à l’évolution rapide du paysage informatique moderne, les entreprises peuvent s’appuyer sur l’expertise en matière d’automatisation incorporée dans Ansible Automation Platform pour aider à préserver la résilience et l’efficacité nécessaires à l’innovation avec les nouvelles technologies, tout en assurant le bon déroulement de leurs opérations quotidiennes. Par ailleurs, en ajoutant de nouvelles offres gérées dans la Marketplace d’AWS, Red Hat poursuit son objectif de développer une solution d’automatisation informatique commune à toutes les entreprises, en proposant plusieurs offres sur mesure aux principaux fournisseurs de cloud. Ces possibilités de choix permettent surtout aux clients de se concentrer sur des initiatives d’automatisation critiques et de ne pas s’attarder sur le déploiement et la gestion de la plateforme.