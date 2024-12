Reconditionné : l’effacement des données, un combat contre les déchets électroniques

décembre 2024 par Printerre

Selon le commissariat Général au Développement Durable, les quantités de déchets électroniques évoluent plus rapidement que celles du recyclage, soulevant ainsi des questions quant aux moyens appliqués pour optimiser leur traitement. Parmi les solutions possibles, il y a l’effacement des données qui permet la réutilisation des équipements IT reconditionnés mais à condition de suivre des standards de sécurité.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont variés : smartphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs ainsi que d’autres éléments qui composent le quotidien des Français ainsi que des entreprises. Et le premier réflexe réalisé par de nombreuses personnes est de remplacer les vieux équipements par du neuf sans toutefois penser à le recycler. Une erreur selon le commissariat Général au Développement Durable qui souligne l’accélération des quantités de e-déchets.

En se basant sur les chiffres 2022, l’Europe a produit plus de 62 millions de tonnes de déchets électroniques, soit l’équivalent de 7,8 kilogrammes par Européens chaque année. Du côté de la France, la moyenne est inquiétante puisqu’elle se situe à 22 kilos par an. Finalement, il est estimé que seuls 22 % des déchets électroniques ont été correctement collectés et recyclés en 2022.

L’effacement des données pour solution

Face à ce constat se pose la question des méthodes employées pour collecter les anciens équipements IT. Pour les entreprises désireuses de renouveler leur parc informatique, la récupération de leurs équipements doit être assortie de la garantie que celui-ci sera correctement reconditionné. Pour Printerre, spécialiste français du reconditionnement de matériel IT, la solution passe impérativement par la certification de l’effacement des données.

Sur l’ensemble des appareils IT collectés, près de 250 000 produits ont été reconditionnés en 2023 par l’entreprise. Afin d’assurer le réemploi des équipements, Printerre utilise la solution Blancco, spécialisée dans l’effacement des données, qui est conforme à la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) de l’ANSSI. L’effacement des données et des logiciels permettent leur réutilisation auprès de nouveaux acteurs, ce qui représente un réel avantage économique, une réduction des coûts d’exploitation en plus d’être plus respectueux pour l’environnement.

Aujourd’hui, c’est la seule solution certifiée par l’ANSSI et la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Informations) qui assure le nettoyage complet des appareils IT. Pour les acteurs du recyclage et reconditionnement, cette solution est envisageable qu’en suivant les préconisations des acteurs de la cybersécurité. Elle permet ainsi de redonner une seconde vie aux appareils inutilisés sans que de potentielles données puissent être récoltées ou exploitées.

---------------------------

Printerre est une entreprise adaptée spécialisée dans la décarbonation de la filière du numérique. Créé en 2007, l’entreprise joue un rôle dans le traitement et fin de vie du numérique/DEEE et l’effacement des données, le reconditionnement des équipements IT, la remanufacturation des consommables d’impression ainsi que la distribution de matériel et fournitures informatiques. Avec un effectif de plus de 130 personnes, Printerre se dédie au réemploi et à la valorisation via son centre de disposition des actifs informatiques (ITAD) de 16 000m², le plus grand de France. Depuis 2012, Printerre est une entreprise adaptée engagée qui participe à l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, qui représente près de 60% des collaborateurs.