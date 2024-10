Recherche CyberArk – Les dangers du piratage des LLM

octobre 2024 par CyberArk

En effet, au fur et à mesure que les grands modèles de langage (LLM) deviennent plus avancés et que les développeurs leur accordent des capacités supplémentaires, les risques de sécurité augmentent considérablement. Les LLM manipulés ne représentent plus seulement un risque de violation de la politique éthique ; ils peuvent également compromettre les systèmes dans lesquels ils sont intégrés. Ces menaces critiques ont récemment été identifiées dans diverses applications, d’un cadre de données pour les LLM connu sous le nom de LlamaIndex à un agent SQL appelé Vanna.AI, et même le cadre d’intégration LLM LangChain. L’article proposé ici commence par s’intéresser à l’exécution de code par les LLMs, puis propose l’analyse d’une vulnérabilité spécifique découverte par le Lab de CyberArk.