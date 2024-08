Rapport Surfshark : La France se classe au 5e rang mondial pour les demandes gouvernementales sur les données des utilisateurs des entreprises de la Big Tech

août 2024 par Surfshark

La nouvelle étude de Surfshack rmontre que les agences gouvernementales françaises ont demandé à Apple, Meta, Google et Microsoft de divulguer les données de 398 000 comptes entre 2013 et 2022.

Principales conclusions :

• La France se classe au 5e rang mondial sur la base des comptes en ligne demandés sur 10 ans (616 comptes pour 100 000 personnes), par rapport à la Belgique (10e rang avec 381 comptes/100 000 personnes).

• Le taux global de divulgation des données des Big Tech en France est de 71 %. Google et Meta sont ceux qui ont reçu le plus grand nombre de demandes de comptes de la part des autorités françaises.

• Les 190 pays étudiés ont demandé près de 9 millions de comptes combinés entre 2013 et 2022.

• Les autorités américaines et européennes ont demandé environ 60 % de tous les comptes d’intérêt entre 2013 et 2022. Les États-Unis sont en tête de liste avec près de 3,3 millions de comptes faisant l’objet de demandes de données d’utilisateurs depuis 2013.

• Au niveau mondial, entre 2013 et 2022, le taux de divulgation global est d’environ 72 %. Apple est en tête des taux de divulgation depuis 2016, les faisant passer de 75 % en 2016 à 83 % en 2022.

« L’étude de Surfshark montre que les demandes gouvernementales de données d’utilisateurs ont augmenté de manière significative. La récente proposition de loi du Conseil de l’Europe sur le contrôle des conversations pourrait considérablement élargir l’accès des gouvernements aux données privées des individus. Selon cette proposition, les utilisateurs devraient consentir à ce que leurs messages textuels, audio et autres documents partagés soient scannés avant d’être chiffrés. S’il est essentiel que les autorités disposent d’outils pour lutter contre les crimes graves, il est également important de veiller à ce que ces mesures ne portent pas atteinte au droit fondamental à la vie privée », déclare Goda Sukackaite, conseillère en matière de protection de la vie privée chez Surfshark.