Rapport “State of Kubernetes Security for 2024” pars Red Hat

juillet 2024 par Red Hat

Le rapport The State of Kubernetes Security for 2024 publié par Red Hat montre clairement que, plus la popularité de Kubernetes augmente, plus les outils et la planification de la sécurité sont importants. La nouvelle édition de cette étude annuelle fait le point sur les principaux défis que doivent relever les entreprises dans le domaine de la sécurité cloud native et l’impact sur leur activité, afin d’aider à mieux de mieux comprendre leurs pratiques et leurs priorités.