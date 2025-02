Rapport NTT DATA : En pleine crise de responsabilité de l’intelligence artificielle, 81 % des dirigeants d’entreprise prônent un leadership mieux défini pour éviter les risques et promouvoir l’innovation

février 2025 par NTT DATA

Une nouvelle étude publiée par NTT DATA révèle que si nombre d’entreprises s’empressent d’adopter l’IA, l’absence de responsabilité menace d’en compromettre l’essor. En effet, plus de 80 % des dirigeants interrogés sont convaincus que le leadership, la gouvernance et la préparation de la main-d’œuvre peinent à suivre l’évolution de cette technologie, mettant en péril les investissements, la sécurité et la confiance du public.

Intitulée « The AI Responsibility Gap : Why Leadership is the Missing Link », cette étude fondée sur les informations recueillies auprès de plus de 2 300 dirigeants et décideurs de 34 pays met en évidence la nécessité pour les équipes dirigeantes de prendre les mesures nécessaires pour conjuguer innovation en faveur de l’IA et responsabilité éthique.

« L’enthousiasme que suscite l’IA ne fait aucun doute, mais les conclusions de notre enquête montrent qu’innover sans responsabilité multiplie les risques », explique Abhijit Dubey, CEO de NTT DATA, Inc. « Pour parvenir à l’équilibre recherché, les entreprises ont besoin d’une stratégie de gouvernance de l’IA pilotée par leurs dirigeants avant que les avancées ne ralentissent et la confiance s’érode. »

Principales conclusions : le fossé de la responsabilisation en matière d’IA se creuse

· Innovation vs responsabilité : la bataille se joue au sein du conseil d’administration — Les hauts dirigeants membres de la C-Suite sont divisés : un tiers d’entre eux estiment que la responsabilité est plus importante que l’innovation ; un deuxième tiers privilégie l’innovation à la sécurité ; et le troisième tiers place ces deux critères sur un pied d’égalité.

· L’incertitude liée aux règlementations étouffe la croissance — Plus de 80 % des dirigeants estiment que le manque de clarté qui caractérise les règlementations gouvernementales entrave les investissements consacrés à l’IA, ainsi que sa mise en œuvre, ce qui retarde son adoption.

· La sécurité et l’éthique sont à la traîne face aux ambitions de l’IA — Si 89 % des hauts dirigeants s’inquiètent des risques de sécurité liés à l’IA, seulement 24 % des RSSI ont la conviction que leur entreprise dispose d’un cadre solide pour atteindre l’équilibre entre les risques soulevés et la création de valeur.

· La main-d’œuvre n’est pas prête — 67 % des dirigeants affirment que leurs employés ne disposent pas des compétences nécessaires pour travailler efficacement avec l’IA, tandis que 72 % admettent ne pas appliquer une politique permettant d’accompagner l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle.

· Des préoccupations émergent à propos du développement durable — 75 % des dirigeants estiment que leurs ambitions pour l’IA vont à l’encontre des objectifs de leur entreprise en matière de développement durable, ce qui les oblige à repenser l’utilisation de solutions d’IA particulièrement gourmandes en énergie.

Combler l’écart de responsabilité de l’IA : une mission pour les dirigeants

Faute de mesures décisives, les entreprises risquent de voir les avancées de l’IA prendre le pas sur la gouvernance nécessaire à l’adoption éthique, sûre et efficace de cette technologie. Dans ce contexte, les dirigeants doivent se pencher sur les questions suivantes :

1. Des principes de conception responsables — L’IA, y compris l’IA générative (GenIA), doit être créée de A à Z et de bout en bout selon une approche responsable qui intègre d’emblée la sécurité, la conformité et la transparence à son développement.

2. Un impératif de gouvernance — Les dirigeants doivent dépasser le cadre des exigences juridiques et respecter les normes éthiques et sociales de l’IA de manière systématique.

3. Préparation de la main-d’œuvre — Les entreprises doivent améliorer les compétences de leurs employés pour leur permettre d’utiliser l’IA en faisant en sorte qu’ils comprennent les risques et les opportunités qu’offre cette technologie.

4. Une collaboration globale sur les politiques en matière d’IA — Les entreprises, les autorités de régulation et les grands noms de l’industrie doivent faire front commun pour créer des cadres de gouvernance plus clairs et exploitables, ainsi que pour établir des normes applicables au plan mondial.

« La trajectoire de l’IA est claire et son impact ne faiblira pas. Or, sans un leadership décisif, nous risquons de connaître un avenir où l’innovation prendra la responsabilité de vitesse, créant des lacunes de sécurité, des angles morts éthiques et des opportunités manquées », a ajouté Abhijit Dubey. « Les entreprises doivent agir sans attendre. En intégrant la responsabilité aux fondations de l’intelligence artificielle au moyen de cadres de conception, de gouvernance, de préparation des employés et d’éthique, nous libérons pleinement le potentiel de l’IA tout en veillant à ce qu’elle soit équitablement au service des entreprises, des employés et du plus grand nombre. »