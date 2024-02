Rapport mondial OpenText : les services IT à la pointe des efforts en faveur du développement durable, mais en manque d’outils et d’expertise appropriés

février 2024 par OpenText

Un rapport mondial commandé par OpenTex révèle que les services informatiques jouent un rôle majeur dans la définition des objectifs de développement durable des entreprises et cite le manque d’outils innovants et d’expertise comme l’un des principaux défis à relever pour atteindre ces objectifs.

Le rapport "State of IT Sustainability Report 2023", réalisé par Dimensional Research, a révélé que 97% des entreprises ont adopté, ou prévoient d’adopter des initiatives en matière de développement durable, mais qu’il est encore trop tôt car seules 42% des entreprises débutent à peine leur démarche en faveur de la responsabilité environnementale.

“Les initiatives en matière de développement durable n’en sont qu’à leurs débuts et dans la plupart des cas, c’est l’informatique qui joue le rôle de chef de file. Toutefois, les conclusions de ce rapport montrent que les entreprises sont déterminées à en faire une véritable priorité opérationnelle,” déclare Muhi Majzoub, Chief Product Officer chez OpenText. “La notion de développement durable est bien plus qu’une cause sociale populaire. De véritables motivations commerciales les poussent à agir de la sorte : efficacité, réduction de coûts, respect des réglementations. Parce qu’il s’agit d’un scénario "gagnant-gagnant" pour tous, le développement durable fait donc désormais partie du processus de prise de décision de la plupart des entreprises.”

La mise en œuvre d’initiatives en matière de durabilité informatique peut apporter plusieurs avantages évidents aux entreprises, qu’il s’agisse d’économies de coûts, d’efficacité des ressources, d’atténuation des risques ou de conformité aux réglementations. Toutefois, il existe également d’autres avantages moins flagrants, comme l’innovation dans la conception des produits, l’efficacité des processus ou l’adoption de technologies qui, en fin de compte, pourraient déboucher sur de nouvelles sources de revenus ou de nouveaux marchés, tout cela grâce à la recherche de la durabilité.

Pourtant, malgré tous les bénéfices économiques considérables qu’elle apporte, la durabilité informatique n’est pas dénuée de défis. Le rapport souligne les défis et les points de friction en matière de durabilité. Le plus important d’entre eux concerne la mise à disposition des outils adéquats permettant de mettre en œuvre ces initiatives. Seuls 51% des répondants indiquent utiliser un logiciel pour suivre leur empreinte carbone informatique, avec une avance de l’Europe sur l’Amérique du Nord en termes d’adoption d’un logiciel de suivi. Le manque d’expertise constitue le deuxième défi le plus important selon 46% des sondés, ce qui souligne la nécessité d’une formation et d’un développement des compétences dans le domaine des pratiques informatiques durables.

Perspectives d’avenir

En 2024 et au-delà, l’intégration d’outils innovants comme l’intelligence artificielle pourrait révolutionner les initiatives de développement durable dans le domaine des technologies de l’information, en ouvrant une nouvelle ère d’efficacité et de responsabilité environnementale. Les algorithmes alimentés par l’IA sont en mesure d’optimiser en temps réel l’utilisation de l’énergie dans les data centers et dans le cloud, réduisant ainsi radicalement les émissions de carbone et les coûts de l’énergie. L’analyse prédictive, quant à elle, facilite la maintenance proactive de l’infrastructure informatique, en minimisant les temps d’arrêt et en préservant les ressources. En outre, l’optimisation de la supply chain pilotée par l’IA se traduit par une rationalisation des opérations, une réduction des déchets et de l’impact sur l’environnement tout au long du cycle de vie des produits. Dans l’ensemble, ces progrès de la technologie de l’IA jouent un rôle essentiel dans l’avancement des initiatives de durabilité des technologies de l’information, ce qui conduira à l’avenir à un écosystème numérique plus résilient et plus respectueux de l’environnement.

Méthodologie

En novembre 2023, OpenText a sponsorisé et réalisé une enquête internationale (US – Europe – Asie – Australie - Afrique) en partenariat avec Dimensional Research. 365 dirigeants de moyennes et grandes entreprises ont répondu à une enquête sur la durabilité des technologies de l’information.