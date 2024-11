Rapport de SentinelLabs sur l’état des ransomwares dans le cloud

novembre 2024 par SentinelLabs

Les attaques dans le cloud ne sont pas nouvelles, mais elles évoluent constamment. C’est dans ce contexte et suite au rapport sur Kryptina Ransomware-as-a-Service qui a mis en évidence la tendance croissante à la banalisation des ransomwares, que les chercheurs de SentinelLabs (la division de recherche de SentinelOne), ont analysé les plus grandes menaces et tendances actuelles impactant les services cloud dans leur rapport State of Cloud Ransomware (Rapport sur l’état des ransomwares dans le cloud).